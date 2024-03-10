Нежное и сочное куриное филе с сырным соусом. Оригинальный рецепт

Куриная грудка — это продукт, который часто используется для похудения. Дело в том, что в куриной грудке мало жиров, что делает ее прекрасным блюдом для диет. Однако, на постоянной основе есть куриную грудку сложно. Часто при приготовлении она получается сухой.

Сухость мяса обусловлена также недостатком жиров. При готовке влага из волокон грудки быстро уходит, что делает мясо буквально резиновым.

Избежать сухой грудки на ужин можно. Для этого необходимо пользоваться соусами и научиться по-особенному готовить мясо.

Сделаем сочную и вкусную куриную грудку на ужин.

Ингредиенты для жареной куриной грудки:

Куриная грудка — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для сырного соуса:

Сливочное масло – 10 г;

Молоко – 100 г;

Чеснок – 1 зубчик;

Плавленый творог — 130 г;

Сахар – 1/4 ч.л.

Приготовление жареной куриной грудки:

Делим куриную грудку надвое поперек, а затем на кусочках проводим надрезы кубиком. Солим и перчим каждый кусочек грудки с обеих сторон, обваливаем в муке.

В сковороде разогреваем растительное масло, кладем грудку надрезами вниз. Обжариваем грудку примерно по 4 минуты с каждой стороны.

Для соуса в сотейник натираем на мелкой терке зубчик чеснока, кладем сливочное масло, плавленый сыр, вливаем молоко и высыпаем сахар.

Разогреваем смесь до того момента, пока сыр не расплавится.

Поливаем готовым соусом куриную грудку и подаем к столу.

Важный момент — перед обжаркой куриная грудка должна быть комнатной температуры.