Как приготовить слоеный пирог с жареным картофелем: такое блюдо удивит домочадцев и гостей

Хочу предложить Вам рецепт простого, но вкусного пирога идеально подходящего под густой холодный свекольник.

Ингредиенты тесто: упаковка слоеного теста 400 грамм.

Конечно, тесто можно сделать и самому, но мы готовим пирог по простому рецепту, рассказывает Архипова Юлия.

Ингредиенты

Жареный соломкой картофель – 250 грамм (можно купить упаковку картофеля фри (лучше обжаренного));

каймак (мягкий сливочный сыр) – 180 грамм (одна упаковка);

лук зеленый – 4 средних пера (я не люблю репчатый лук и поэтому использую зеленый или шалот);

перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

грибы (любые) – 300 грамм;

1 яйцо – для обмазки пирога.

Готовим пирог

Сначала приготовим начинку для нашего пирога, а то есть пожарим картофель и грибы с перцем, солью кому, как нравится, отложим начинку в сторону и дадим немножко остыть, а тем временем займемся нашим тестом.

Берем два пласта теста, накладываем один на другой (примерно на 2 см) раскатываем его в один слой, делаем этакий прямоугольник.

Берем начинку и выкладываем ее на получившийся прямоугольник.

Далее сверху начинки и по бокам выкладываем каймак или другой мягкий сыр.

Заворачиваем пирог в большой рулет.

Смазываем пирог взбитым яйцом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов приблизительно на 30 минут.

Достаем пирог и наслаждаемся!

Ранее давали советы о том, как печь пироги, чтобы они не пригорали.

Проверено редакцией