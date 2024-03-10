Как приготовить слоеный пирог с жареным картофелем: такое блюдо удивит домочадцев и гостей

Хочу предложить Вам рецепт простого, но вкусного пирога идеально подходящего под густой холодный свекольник.
Ингредиенты тесто: упаковка слоеного теста 400 грамм.
Конечно, тесто можно сделать и самому, но мы готовим пирог по простому рецепту, рассказывает Архипова Юлия.
Ингредиенты
Жареный соломкой картофель – 250 грамм (можно купить упаковку картофеля фри (лучше обжаренного));
каймак (мягкий сливочный сыр) – 180 грамм (одна упаковка);
лук зеленый – 4 средних пера (я не люблю репчатый лук и поэтому использую зеленый или шалот);
перец – по вкусу;
соль – по вкусу;
грибы (любые) – 300 грамм;
1 яйцо – для обмазки пирога.
Готовим пирог
Сначала приготовим начинку для нашего пирога, а то есть пожарим картофель и грибы с перцем, солью кому, как нравится, отложим начинку в сторону и дадим немножко остыть, а тем временем займемся нашим тестом.
Берем два пласта теста, накладываем один на другой (примерно на 2 см) раскатываем его в один слой, делаем этакий прямоугольник.
Берем начинку и выкладываем ее на получившийся прямоугольник.
Далее сверху начинки и по бокам выкладываем каймак или другой мягкий сыр.
Заворачиваем пирог в большой рулет.
Смазываем пирог взбитым яйцом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов приблизительно на 30 минут.
Достаем пирог и наслаждаемся!
Ранее давали советы о том, как печь пироги, чтобы они не пригорали.
Проверено редакцией