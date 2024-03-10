Рис с курицей в духовке – это вкусное универсальное блюдо для любого рациона питания. Это очень удачный способ приготовления птицы и крупы. В процессе запекания курица получается сочной, а рис пропитывается мясными соками, поэтому получается таким ароматным и рассыпчатым. К тому же, можно сразу приготовить довольно большое количество риса с курицей, чтобы накормить большую компанию.

Рис с курицей в духовке на противне

Рис с курицей в духовке на противне – это простое, но вкусное блюдо для ежедневного рациона питания. На противне готовить курицу с рисом очень удобно. Подавать запеченное блюдо на стол можно со свежими или маринованными овощами.

Ингредиенты –+4 порц.

Майонез по вкусу

Курица 1.5 кг

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное по вкусу

Соль по вкусу

Лавровый лист 4 шт.

Вода 1 л.

Морковь 3 шт.

Рис белый 800 гр.

Чеснок 1 головка

Томатная паста по вкусу

Лук репчатый 2 шт.

Шаги 120 мин.

Как приготовить рис с курицей в духовке? Куриную тушку помойте и разрежьте на порционные кусочки. Далее мясо замаринуйте с майонезом, солью и молотым перцем. Укройте миску с курицей и оставьте на час. Промойте рисовую крупу проточной водой. Противень с высокими бортами смажьте растительным маслом и выложите на него рисовую крупу, немного посолите ее. Мелко нарежьте лук и морковку. Обжарьте овощи на сковороде на растительном масле до мягкости, добавьте немного томатной пасты. Овощную зажарку положите поверх риса. Чеснок очистите и пропустите его через пресс. Добавьте чесночную массу в заготовку. Маринованное куриное мясо положите на рис, добавьте лавровый лист. Влейте воду так, чтобы она превышала уровень риса на 2 сантиметра. Запекайте курицу с рисом на противне в духовке при 200 градусах в течение 40-45 минут. Подавайте запеченную курицу с рисом в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченный рис с курицей в фольге в духовке

Запеченный рис с курицей в фольге в духовке – это вкуснейшее домашнее блюдо. Такой рецепт понравится тем, кто любит нежное и сочное куриное мясо, а также мягкий и рассыпчатый рис в качестве гарнира. Мы раскроем и опишем все тонкости этого процесса.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Паприка молотая – 1 ч.л.

Бульон/вода – 2 ст.

Асафетида – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Крупа рисовая – 1 ст.

Грудка куриная – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Кумин – 1 ч.л.

Перец болгарский сладкий – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешайте все сухие специи в небольшой миске. Их состав вы можете менять исходя из своего вкуса.

Шаг 2. Куриное филе отделите от кожи и костей, нарежьте его полосками. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – соломкой. В миску сложите нарезанные продукты, добавьте к ним специи, оливковое масло, перемешайте и оставьте на полчаса.

Шаг 3. Промойте рисовую крупу проточной водой. Выложите в миску и замочите на полчаса. После этого распределите крупу ровным слоем в форме для запекания.

Шаг 4. Рис залейте двумя стаканами бульона или воды.

Шаг 5. Поверх риса разложите мясо с овощами.

Шаг 6. Форму укройте фольгой и отправьте в духовку на 50 минут. Запекайте при 190 градусах.

Шаг 7. Уберите фольгу и перемешайте готовое блюдо.

Шаг 8. Подавайте рис с курицей, запеченный в духовке в горячем виде на обед или ужин. Приятного аппетита!

Рис с курицей в стеклянной форме в духовке

Рис с курицей в стеклянной форме в духовке – это универсальное блюдо для будней и праздников. Оно не доставит много хлопот хозяйкам, но результат получается всегда изумительным: мясо вместе с рисом просто тает во рту. Кстати, вы всегда можете дополнить блюдо любыми специями и зеленью, от этого оно только выиграет.

Время готовки: 130 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Карри – 1 ч.л.

Чеснок – 5 зуб.

Морковка – 200 гр.

Крупа рисовая – 350 гр.

Масло растительное – 6 ст.л.

Крылышки куриные – 800 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 3 шт.

Зира – 1 ч.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Вода – 700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крылышки берите из двух фаланг. Подготовьте все необходимые специи.

Шаг 2. Крылышки помойте, разрежьте каждое на две части по суставу и сложите в миску. Добавьте к курице две столовые ложки растительного масла, соль, карри, зиру и перец. Перемешайте и оставьте под крышкой на полчаса.

Шаг 3. Морковку натрите на терке для моркови по-корейски.

Шаг 4. Лук нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 5. Прогрейте на сковороде пару столовых ложек растительного масла, обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковку и продолжайте жарить овощи еще 3-4 минуты.

Шаг 6. Промойте рис и выложите его на сковороду к овощам, посолите и приправьте по вкусу, перемешайте и уберите сковороду с огня.

Шаг 7. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее рис с овощами равномерным слоем.

Шаг 8. На рисовом слое разложите куриные крылья. Влейте 700 миллилитров воды и добавьте лавровый лист.

Шаг 9. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов. Форму плотно укройте фольгой. Запекайте курицу с рисом в духовке в течение 50 минут.

Шаг 10. После этого уберите фольгу и готовьте блюдо в открытом виде еще 20-30 минут.

Шаг 11. Запеченный рис с куриными крылышками подавайте на общем блюде или разложите на порции. Приятного аппетита!

Рис с курицей и овощами в духовке

Рис с курицей и овощами в духовке – это питательное и вкусное блюдо для обеда или ужина. Благодаря мясу и овощам рисовая крупа становится вкусной и рассыпчатой. Еще один неоспоримый плюс: в духовке рисовая крупа никогда не слипается.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Приправа для курицы – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Крупа рисовая – 160 гр.

Сыр – 70 гр.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Курица – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Помидоры – 2 шт.

Фасоль стручковая – 100 гр.

Приправа универсальная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промойте проточной водой и выложите в жаропрочную форму равномерным слоем, посолите его.

Шаг 2. Лук, морковку, болгарский перец нарежьте кубиками. Стручки фасоли также можно разрезать пополам.

Шаг 3. Положите овощное ассорти поверх риса, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 4. Кусочки курицы положите в форму, посолите мясо и приправьте специями для курицы. Влейте в форму воду, чтобы она полностью покрывала рис и овощи.

Шаг 5. Укройте форму крышкой или фольгой. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, запекайте в течение 50 минут.

Шаг 6. После этого уберите крышку и посыпьте блюдо тертым сыром. Готовьте еще 15 минут.

Шаг 7. Подавайте рис, запеченный с курицей и овощами в горячем виде сразу из духовки. Приятного аппетита!

Фаршированная курица рисом в духовке

Фаршированная курица рисом в духовке – это блюдо, которое свои оригинальным видом привлечет всеобщее внимание на праздничном застолье. Подавать фаршированную курицу можно на большом блюде, украсив печеными яблоками и веточками свежей ароматной зелени.

Время готовки: 4 ч. 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Горчица французская – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Курица – 2 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Яблоко – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис круглый – 150 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты по списку. Курицу помойте и просушите бумажными полотенцами.

Шаг 2. Птицу натрите солью, молотым перцем и смажьте смесью майонеза и горчицы со всех сторон. Отправьте курицу мариноваться на 3 часа в холодильник.

Шаг 3. Промытый рис отварите в подсоленной воде до полуготовности.

Шаг 4. Лук нарежьте кубиками. Затем обжарьте его на смеси растительного и сливочного масел до полупрозрачности.

Шаг 5. Яблоко нарежьте кубиками и добавьте на сковороду к луку. Жарьте все вместе в течение 5 минут.

Шаг 6. Луковую зажарку с яблоком выложите в кастрюлю с рисом, перемешайте и посолите по вкусу.

Шаг 7. Курицу фаршируйте рисовой начинкой.

Шаг 8. Зубочистками закрепите брюшко и положите курицу на противень.

Шаг 9. Запекайте фаршированную рисом курицу в духовке при 200 градусах в течение получаса. После этого убавьте температуру до 170 градусов и готовьте еще полчаса.

Шаг 10. Фаршированную рисом курицу переложите на блюдо и красиво подавайте на стол. Такое блюдо подходит даже для праздничного стола. Приятного аппетита!

Рис с курицей в пакете для запекания

Рис с курицей в пакете для запекания – это замечательное блюдо, которое подходит для обеда и ужина. У вас сразу вместе готовится мясо и гарнир к нему, от этого вкус блюда только становится более насыщенным и ярким. Для запекания можно взять любые части курицы: филе, бедра, крылышки.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок гранулированный – 2 ч.л.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Крупа рисовая – 500 гр.

Зира – 1 ч.л.

Вода – 600 мл.

Голени куриные – 4 шт.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Барбарис сушеный – 20 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – 1-1,5 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные голени обмойте, удалите остатки перьев, положите в глубокую миску, добавьте сладкую паприку, гранулированный чеснок, молотый перец и соль. Влейте одну-полторы ложки растительного масла и перемешайте мясо руками, втирая в него специи.

Шаг 2. Рис промывайте проточной водой, пока она не станет прозрачной.

Шаг 3. Головку чеснока разберите на зубчики и очистите от шелухи. Морковку, болгарский перец и лук нарежьте кубиками.

Шаг 4. Закрепите один край рукава и вложите в него рис и овощи, влейте 600 миллилитров воды. Добавьте к крупе и овощам соль, куркуму, зиру и барбарис, немного перемешайте содержимое рукава. Далее поверх риса и овощей разложите куриные голени.

Шаг 5. Закрепите второй край рукава, сделайте зубочисткой несколько проколов на верхней части. Расположите заготовку на противне и отправьте в разогретую духовку.

Шаг 6. Запекайте курицу с рисом в пакете при 180 градусах в течение полутора часов. Готовое блюдо разложите на порции и в горячем виде подавайте на стол, запах у него просто великолепный. Приятного аппетита!

Рис с курицей, морковью и луком в духовке

Рис с курицей, морковью и луком в духовке – более классическое сочетание продуктов трудно себе представить. Куриное мясо в процессе запекания выделяет достаточно жира, поэтому вам не придется использовать растительное или какое-либо другое масло. Блюдо будет томиться в собственном соку.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 2 ст.

Лук – 2 шт.

Морковка – 3 шт.

Курица – 600 гр.

Крупа рисовая – 2 ст.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Лист лавровый – 1- шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте проточной водой рисовую крупу и сварите ее в подсоленной воде. После этого промойте рис еще раз.

Шаг 2. Курицу разрежьте на порционные куски, посолите и приправьте специями.

Шаг 3. Нарежьте морковку, лук и чеснок небольшими кусочками. Смешайте овощи с рисовой кашей и приправьте специями по вкусу.

Шаг 4. Вложите в рукав для запекания рис с овощами, поверху разложите кусочки курицы. Закрепите края руками и расположите его на противне. Сверху сделайте, несколько проколов зубочисткой для выхода пара.

Шаг 5. Поместите заготовку в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут.

Вкусная курица с рисом готова, подавайте ее на стол в горячем виде с легким овощным салатом. Приятного аппетита!

Рис с курицей в горшочке в духовке

Рис с курицей в горшочке в духовке – это практичный способ приготовления еды. Блюдо обычно подается на стол в горшочках, в которых запекалось. Это удобно и к тому же запеченный рис с курицей долго не остывает. Рецепт отлично подойдет для оригинальной подачи горячего на праздник.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Кипяток – 200 мл.

Рис пропаренный – 4 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Филе куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите лук и морковку, нарежьте овощи кубиками.

Шаг 2. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости, немного посолите.

Шаг 3. Куриное филе нарежьте кубиками средними по размеру. Посыпьте солью и добавьте измельченный чеснок, влейте столовую ложку растительного масла и перемешайте мясо.

Шаг 4. Разложите куриное филе по горшочкам.

Шаг 5. Затем на мясо положите половину овощной зажарки.

Шаг 6. Промойте пропаренный рис и разложите его по горшочкам, посолите.

Шаг 7. Сверху на рис распределите оставшуюся часть зажарки из лука и морковки.

Шаг 8. Положите в горшочки сливочное масло и влейте по 100 миллилитров кипятка в каждый горшочек.

Шаг 9. Запекайте рис с курицей в горшочках в духовке при 180 градусах в течение 70 минут. Блюдо можно подавать прямо в горшочках или выложить на тарелки. Приятного аппетита!

Рис с курицей и грибами в духовке

Рис с курицей и грибами в духовке – это очень ароматное и по-особенному вкусное блюдо. Мы расскажем, как приготовить восхитительное блюдо, в котором куриное мясо и рис будут таять во рту. Подавать его можно в качестве основы обеда или ужина, дополнив легким овощным салатом.

Время готовки: 1 ч. 5 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Майонез – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Рис – 170 гр.

Соль – по вкусу.

Шампиньоны – 150 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Шаг 2. Промойте несколько раз рис проточной водой. Затем переложите крупу в кастрюлю, залейте водой и посолите по вкусу, варите в течение 15 минут от момента закипания. Рис должен быть готовым, но не разваренным. Рис откиньте на сито, чтобы стекла вода.

Шаг 3. Нарежьте репчатый лук полукольцами.

Шаг 4. Грибы помойте и нарежьте дольками.

Шаг 5. Куриное филе нарежьте пластинками поперек волокон и отбейте кухонным молоточком.

Шаг 6. В форму для запекания выложите рис. На рисовый слой положите куриные отбивные, посолите и поперчите их.

Шаг 7. Смажьте куриное мясо майонезом и разложите сверху репчатый лук.

Шаг 8. На луковый слой положите нарезанные шампиньоны равномерным слоем. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.

Шаг 9. Через полчаса извлеките форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром.

Шаг 10. Верните форму с курицей и рисом в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился. Рис с курицей и грибами украсьте свежей зеленью и можно сразу подавать на стол. Приятного аппетита!

Курица с рисом и кукурузой в духовке

Курица с рисом и кукурузой в духовке – это блюдо, которое заслужило такую популярность своей абсолютной простотой. Такой состав продуктов обеспечивает блюду оригинальный и очень богатый вкус. Запекание риса вместе с курицей в одной емкости позволяет сделать кашу насыщенной и вкусной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Специи для курицы – 0,5 ст.л.

Кукуруза – 0,5 банки

Рис – 1 ст.

Морковка – 1 шт.

Соль – по вкусу

Масло растительное – для жарки.

Окорочка куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Окорочка разрежьте пополам на голени и бедрышки. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

Шаг 2. Положите части курицы в миску, добавьте соль и приправы, перемешайте и оставьте на 10 минут мариноваться.

Шаг 3. Очистите лук и морковку. Нарежьте лук кубиками, а морковку натрите на терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Курицу обжарьте на сковороде до румяной корочки. Внутри курочка будет оставаться сырой.

Шаг 5. На дно жаропрочной формы выложите зажарку из лука и моркови.

Шаг 6. Следующим слоем положите промытый рис. Влейте воду, чтобы она превышала уровень риса на два пальца, посолите по вкусу.

Шаг 7. Далее в форму выложите консервированную кукурузу.

Шаг 8. Положите на рис и овощи куриные бедра и голени.

Шаг 9. Накройте форму крышкой и готовьте рис с курицей и кукурузой в духовке при 190 градусах в течение получаса.

Шаг 10. Блюдо получается очень ароматным и аппетитным. Подавайте курицу с рисом и кукурузой в теплом виде с овощами и свежей зеленью. Приятного аппетита!