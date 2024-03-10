Портал про города-курорты | Perekop

Рис с курицей в духовке

На чтение: 13 минут
Рис с курицей в духовке

Рис с курицей в духовке – это вкусное универсальное блюдо для любого рациона питания. Это очень удачный способ приготовления птицы и крупы. В процессе запекания курица получается сочной, а рис пропитывается мясными соками, поэтому получается таким ароматным и рассыпчатым. К тому же, можно сразу приготовить довольно большое количество риса с курицей, чтобы накормить большую компанию.

Рис с курицей в духовке на противне

Рис с курицей в духовке на противне – это простое, но вкусное блюдо для ежедневного рациона питания. На противне готовить курицу с рисом очень удобно. Подавать запеченное блюдо на стол можно со свежими или маринованными овощами.

Рис с курицей в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Майонез  по вкусу
  • Курица 1.5 кг
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Лавровый лист 4 шт.
  • Вода 1 л.
  • Морковь 3 шт.
  • Рис белый 800 гр.
  • Чеснок 1 головка
  • Томатная паста  по вкусу
  • Лук репчатый 2 шт.

Шаги 120 мин.

  1. Рис с курицей в духовке

    Как приготовить рис с курицей в духовке? Куриную тушку помойте и разрежьте на порционные кусочки. Далее мясо замаринуйте с майонезом, солью и молотым перцем. Укройте миску с курицей и оставьте на час.

  2. Рис с курицей в духовке

    Промойте рисовую крупу проточной водой. Противень с высокими бортами смажьте растительным маслом и выложите на него рисовую крупу, немного посолите ее.

  3. Рис с курицей в духовке

    Мелко нарежьте лук и морковку. Обжарьте овощи на сковороде на растительном масле до мягкости, добавьте немного томатной пасты. Овощную зажарку положите поверх риса.

  4. Рис с курицей в духовке

    Чеснок очистите и пропустите его через пресс. Добавьте чесночную массу в заготовку.

  5. Рис с курицей в духовке

    Маринованное куриное мясо положите на рис, добавьте лавровый лист. Влейте воду так, чтобы она превышала уровень риса на 2 сантиметра.

  6. Рис с курицей в духовке

    Запекайте курицу с рисом на противне в духовке при 200 градусах в течение 40-45 минут. Подавайте запеченную курицу с рисом в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченный рис с курицей в фольге в духовке

Запеченный рис с курицей в фольге в духовке – это вкуснейшее домашнее блюдо. Такой рецепт понравится тем, кто любит нежное и сочное куриное мясо, а также мягкий и рассыпчатый рис в качестве гарнира. Мы раскроем и опишем все тонкости этого процесса.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Бульон/вода – 2 ст.
  • Асафетида – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Крупа рисовая – 1 ст.
  • Грудка куриная – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Перец красный молотый – 1 ч.л.
  • Кумин – 1 ч.л.
  • Перец болгарский сладкий – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешайте все сухие специи в небольшой миске. Их состав вы можете менять исходя из своего вкуса.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Куриное филе отделите от кожи и костей, нарежьте его полосками. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – соломкой. В миску сложите нарезанные продукты, добавьте к ним специи, оливковое масло, перемешайте и оставьте на полчаса.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Промойте рисовую крупу проточной водой. Выложите в миску и замочите на полчаса. После этого распределите крупу ровным слоем в форме для запекания.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Рис залейте двумя стаканами бульона или воды.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Поверх риса разложите мясо с овощами.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Форму укройте фольгой и отправьте в духовку на 50 минут. Запекайте при 190 градусах.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Уберите фольгу и перемешайте готовое блюдо.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. Подавайте рис с курицей, запеченный в духовке в горячем виде на обед или ужин. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей в стеклянной форме в духовке

Рис с курицей в стеклянной форме в духовке – это универсальное блюдо для будней и праздников. Оно не доставит много хлопот хозяйкам, но результат получается всегда изумительным: мясо вместе с рисом просто тает во рту. Кстати, вы всегда можете дополнить блюдо любыми специями и зеленью, от этого оно только выиграет.

Время готовки: 130 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

  • Карри – 1 ч.л.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Морковка – 200 гр.
  • Крупа рисовая – 350 гр.
  • Масло растительное – 6 ст.л.
  • Крылышки куриные – 800 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Вода – 700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крылышки берите из двух фаланг. Подготовьте все необходимые специи.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Крылышки помойте, разрежьте каждое на две части по суставу и сложите в миску. Добавьте к курице две столовые ложки растительного масла, соль, карри, зиру и перец. Перемешайте и оставьте под крышкой на полчаса.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Морковку натрите на терке для моркови по-корейски.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Лук нарежьте мелкими кубиками.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Прогрейте на сковороде пару столовых ложек растительного масла, обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковку и продолжайте жарить овощи еще 3-4 минуты.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Промойте рис и выложите его на сковороду к овощам, посолите и приправьте по вкусу, перемешайте и уберите сковороду с огня.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее рис с овощами равномерным слоем.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. На рисовом слое разложите куриные крылья. Влейте 700 миллилитров воды и добавьте лавровый лист.

Рис с курицей в духовке

Шаг 9. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов. Форму плотно укройте фольгой. Запекайте курицу с рисом в духовке в течение 50 минут.

Рис с курицей в духовке

Шаг 10. После этого уберите фольгу и готовьте блюдо в открытом виде еще 20-30 минут.

Рис с курицей в духовке

Шаг 11. Запеченный рис с куриными крылышками подавайте на общем блюде или разложите на порции. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей и овощами в духовке

Рис с курицей и овощами в духовке – это питательное и вкусное блюдо для обеда или ужина. Благодаря мясу и овощам рисовая крупа становится вкусной и рассыпчатой. Еще один неоспоримый плюс: в духовке рисовая крупа никогда не слипается.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Приправа для курицы – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Крупа рисовая – 160 гр.
  • Сыр – 70 гр.
  • Перец болгарский сладкий – 1 шт.
  • Курица – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Фасоль стручковая – 100 гр.
  • Приправа универсальная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промойте проточной водой и выложите в жаропрочную форму равномерным слоем, посолите его.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Лук, морковку, болгарский перец нарежьте кубиками. Стручки фасоли также можно разрезать пополам.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Положите овощное ассорти поверх риса, посолите и приправьте по вкусу.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Кусочки курицы положите в форму, посолите мясо и приправьте специями для курицы. Влейте в форму воду, чтобы она полностью покрывала рис и овощи.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Укройте форму крышкой или фольгой. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, запекайте в течение 50 минут.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. После этого уберите крышку и посыпьте блюдо тертым сыром. Готовьте еще 15 минут.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Подавайте рис, запеченный с курицей и овощами в горячем виде сразу из духовки. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Фаршированная курица рисом в духовке

Фаршированная курица рисом в духовке – это блюдо, которое свои оригинальным видом привлечет всеобщее внимание на праздничном застолье. Подавать фаршированную курицу можно на большом блюде, украсив печеными яблоками и веточками свежей ароматной зелени.

Время готовки: 4 ч. 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Горчица французская – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Курица – 2 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Рис круглый – 150 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты по списку. Курицу помойте и просушите бумажными полотенцами.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Птицу натрите солью, молотым перцем и смажьте смесью майонеза и горчицы со всех сторон. Отправьте курицу мариноваться на 3 часа в холодильник.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Промытый рис отварите в подсоленной воде до полуготовности.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Лук нарежьте кубиками. Затем обжарьте его на смеси растительного и сливочного масел до полупрозрачности.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Яблоко нарежьте кубиками и добавьте на сковороду к луку. Жарьте все вместе в течение 5 минут.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Луковую зажарку с яблоком выложите в кастрюлю с рисом, перемешайте и посолите по вкусу.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Курицу фаршируйте рисовой начинкой.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. Зубочистками закрепите брюшко и положите курицу на противень.

Рис с курицей в духовке

Шаг 9. Запекайте фаршированную рисом курицу в духовке при 200 градусах в течение получаса. После этого убавьте температуру до 170 градусов и готовьте еще полчаса.

Рис с курицей в духовке

Шаг 10. Фаршированную рисом курицу переложите на блюдо и красиво подавайте на стол. Такое блюдо подходит даже для праздничного стола. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей в пакете для запекания

Рис с курицей в пакете для запекания – это замечательное блюдо, которое подходит для обеда и ужина. У вас сразу вместе готовится мясо и гарнир к нему, от этого вкус блюда только становится более насыщенным и ярким. Для запекания можно взять любые части курицы: филе, бедра, крылышки.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Чеснок гранулированный – 2 ч.л.
  • Перец болгарский сладкий – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Крупа рисовая – 500 гр.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Вода – 600 мл.
  • Голени куриные – 4 шт.
  • Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Барбарис сушеный – 20 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Масло растительное – 1-1,5 ст.л.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные голени обмойте, удалите остатки перьев, положите в глубокую миску, добавьте сладкую паприку, гранулированный чеснок, молотый перец и соль. Влейте одну-полторы ложки растительного масла и перемешайте мясо руками, втирая в него специи.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Рис промывайте проточной водой, пока она не станет прозрачной.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Головку чеснока разберите на зубчики и очистите от шелухи. Морковку, болгарский перец и лук нарежьте кубиками.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Закрепите один край рукава и вложите в него рис и овощи, влейте 600 миллилитров воды. Добавьте к крупе и овощам соль, куркуму, зиру и барбарис, немного перемешайте содержимое рукава. Далее поверх риса и овощей разложите куриные голени.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Закрепите второй край рукава, сделайте зубочисткой несколько проколов на верхней части. Расположите заготовку на противне и отправьте в разогретую духовку.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Запекайте курицу с рисом в пакете при 180 градусах в течение полутора часов. Готовое блюдо разложите на порции и в горячем виде подавайте на стол, запах у него просто великолепный. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей, морковью и луком в духовке

Рис с курицей, морковью и луком в духовке – более классическое сочетание продуктов трудно себе представить. Куриное мясо в процессе запекания выделяет достаточно жира, поэтому вам не придется использовать растительное или какое-либо другое масло. Блюдо будет томиться в собственном соку.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 2 зуб.
  • Вода – 2 ст.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Курица – 600 гр.
  • Крупа рисовая – 2 ст.
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Лист лавровый – 1- шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте проточной водой рисовую крупу и сварите ее в подсоленной воде. После этого промойте рис еще раз.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Курицу разрежьте на порционные куски, посолите и приправьте специями.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Нарежьте морковку, лук и чеснок небольшими кусочками. Смешайте овощи с рисовой кашей и приправьте специями по вкусу.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Вложите в рукав для запекания рис с овощами, поверху разложите кусочки курицы. Закрепите края руками и расположите его на противне. Сверху сделайте, несколько проколов зубочисткой для выхода пара.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Поместите заготовку в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут.

Вкусная курица с рисом готова, подавайте ее на стол в горячем виде с легким овощным салатом. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей в горшочке в духовке

Рис с курицей в горшочке в духовке – это практичный способ приготовления еды. Блюдо обычно подается на стол в горшочках, в которых запекалось. Это удобно и к тому же запеченный рис с курицей долго не остывает. Рецепт отлично подойдет для оригинальной подачи горячего на праздник.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Рис пропаренный – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Филе куриное – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите лук и морковку, нарежьте овощи кубиками.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости, немного посолите.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Куриное филе нарежьте кубиками средними по размеру. Посыпьте солью и добавьте измельченный чеснок, влейте столовую ложку растительного масла и перемешайте мясо.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Разложите куриное филе по горшочкам.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Затем на мясо положите половину овощной зажарки.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Промойте пропаренный рис и разложите его по горшочкам, посолите.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Сверху на рис распределите оставшуюся часть зажарки из лука и морковки.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. Положите в горшочки сливочное масло и влейте по 100 миллилитров кипятка в каждый горшочек.

Рис с курицей в духовке

Шаг 9. Запекайте рис с курицей в горшочках в духовке при 180 градусах в течение 70 минут. Блюдо можно подавать прямо в горшочках или выложить на тарелки. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Рис с курицей и грибами в духовке

Рис с курицей и грибами в духовке – это очень ароматное и по-особенному вкусное блюдо. Мы расскажем, как приготовить восхитительное блюдо, в котором куриное мясо и рис будут таять во рту. Подавать его можно в качестве основы обеда или ужина, дополнив легким овощным салатом.

Время готовки: 1 ч. 5 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Майонез – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сыр – 150 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Рис – 170 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Филе куриное – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Промойте несколько раз рис проточной водой. Затем переложите крупу в кастрюлю, залейте водой и посолите по вкусу, варите в течение 15 минут от момента закипания. Рис должен быть готовым, но не разваренным. Рис откиньте на сито, чтобы стекла вода.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Нарежьте репчатый лук полукольцами.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Грибы помойте и нарежьте дольками.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. Куриное филе нарежьте пластинками поперек волокон и отбейте кухонным молоточком.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. В форму для запекания выложите рис. На рисовый слой положите куриные отбивные, посолите и поперчите их.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Смажьте куриное мясо майонезом и разложите сверху репчатый лук.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. На луковый слой положите нарезанные шампиньоны равномерным слоем. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.

Рис с курицей в духовке

Шаг 9. Через полчаса извлеките форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром.

Рис с курицей в духовке

Шаг 10. Верните форму с курицей и рисом в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился. Рис с курицей и грибами украсьте свежей зеленью и можно сразу подавать на стол. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Курица с рисом и кукурузой в духовке

Курица с рисом и кукурузой в духовке – это блюдо, которое заслужило такую популярность своей абсолютной простотой. Такой состав продуктов обеспечивает блюду оригинальный и очень богатый вкус. Запекание риса вместе с курицей в одной емкости позволяет сделать кашу насыщенной и вкусной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Специи для курицы – 0,5 ст.л.
  • Кукуруза – 0,5 банки
  • Рис – 1 ст.
  • Морковка – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки.
  • Окорочка куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Окорочка разрежьте пополам на голени и бедрышки. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

Рис с курицей в духовке

Шаг 2. Положите части курицы в миску, добавьте соль и приправы, перемешайте и оставьте на 10 минут мариноваться.

Рис с курицей в духовке

Шаг 3. Очистите лук и морковку. Нарежьте лук кубиками, а морковку натрите на терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости.

Рис с курицей в духовке

Шаг 4. Курицу обжарьте на сковороде до румяной корочки. Внутри курочка будет оставаться сырой.

Рис с курицей в духовке

Шаг 5. На дно жаропрочной формы выложите зажарку из лука и моркови.

Рис с курицей в духовке

Шаг 6. Следующим слоем положите промытый рис. Влейте воду, чтобы она превышала уровень риса на два пальца, посолите по вкусу.

Рис с курицей в духовке

Шаг 7. Далее в форму выложите консервированную кукурузу.

Рис с курицей в духовке

Шаг 8. Положите на рис и овощи куриные бедра и голени.

Рис с курицей в духовке

Шаг 9. Накройте форму крышкой и готовьте рис с курицей и кукурузой в духовке при 190 градусах в течение получаса.

Рис с курицей в духовке

Шаг 10. Блюдо получается очень ароматным и аппетитным. Подавайте курицу с рисом и кукурузой в теплом виде с овощами и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Рис с курицей в духовке

Что будем искать? Например,Человек