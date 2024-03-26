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Нежное куриное филе под овощной шубкой. Сочные куриные отбивные в духовке

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Нежное куриное филе под овощной шубкой. Сочные куриные отбивные в духовке

Во многих странах понятие сытного и вкусного ужина всегда разное. Понятие ужина также отличается. Для азиатов, например, китайцев, ужин — это завершение дня и подведение итогов прошедших рабочих часов. Ужинают в китайских семьях пельменями с разными морепродуктами, лапшой с креветками и яичным желтком.

В Иране ужин могут готовить не только женщины, но и мужчины. Одним из блюд на последний за день прием пищи является кебаб. При этом кебаб готовят традиционно в основном мужчины.

В Нигерии на ужин готовят густой суп из овощей, рыбы, яиц. Не всегда суп — это основное блюдо. Бывает, что суп выступает как гарнир к рису.

Покажем, как можно приготовить простой ужин для всей семьи.

Ингредиенты для куриных отбивных под шубой:

  • Куриное филе — 600 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Сушеные травы — 1 ч.л.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Помидор — 100 г;
  • Петрушка — 3 веточки;
  • Яйца вареные — 3 шт.;
  • Сыр — 100 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление куриных отбивных под шубой:

Промываем куриное филе и немного высушиваем бумажным полотенцем. Делим каждое филе вдоль на 3 стейка толщиной по 3-4 см каждый.

Под пищевой пленкой отбиваем куриное филе, солим, посыпаем паприкой, сушеными травами и черным перцем по вкусу. Нарезаем мелким кубиком лук и помидор.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке, отдельно натираем на крупной терке сыр. В миске смешиваем лук с помидором, яйцами.

Пропускаем через пресс в миску зубчики чеснока, солим и перчим по вкусу. Добавляем в смесь сметану, перемешиваем компоненты.

Застилаем противень пергаментом, смазываем маслом и выкладываем на него стейки. На стейки кладем начинку из яиц и овощей в сметане, посыпаем сыром.

Нежное куриное филе под овощной шубкой. Сочные куриные отбивные в духовке

Запекаем блюдо при 200 градусах 20-25 минут.

Нежное куриное филе под овощной шубкой. Сочные куриные отбивные в духовке

Украсить отбивные под шубой можно зеленью петрушки. Получается мягкое сочное филе под сытной начинкой.  

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