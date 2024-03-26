Нежное куриное филе под овощной шубкой. Сочные куриные отбивные в духовке

Во многих странах понятие сытного и вкусного ужина всегда разное. Понятие ужина также отличается. Для азиатов, например, китайцев, ужин — это завершение дня и подведение итогов прошедших рабочих часов. Ужинают в китайских семьях пельменями с разными морепродуктами, лапшой с креветками и яичным желтком.

В Иране ужин могут готовить не только женщины, но и мужчины. Одним из блюд на последний за день прием пищи является кебаб. При этом кебаб готовят традиционно в основном мужчины.

В Нигерии на ужин готовят густой суп из овощей, рыбы, яиц. Не всегда суп — это основное блюдо. Бывает, что суп выступает как гарнир к рису.

Покажем, как можно приготовить простой ужин для всей семьи.

Ингредиенты для куриных отбивных под шубой:

Куриное филе — 600 г;

Соль — ½ ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Сушеные травы — 1 ч.л.;

Лук — 1 шт.;

Помидор — 100 г;

Петрушка — 3 веточки;

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр — 100 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Сметана — 2 ст.л.;

Растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление куриных отбивных под шубой:

Промываем куриное филе и немного высушиваем бумажным полотенцем. Делим каждое филе вдоль на 3 стейка толщиной по 3-4 см каждый.

Под пищевой пленкой отбиваем куриное филе, солим, посыпаем паприкой, сушеными травами и черным перцем по вкусу. Нарезаем мелким кубиком лук и помидор.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке, отдельно натираем на крупной терке сыр. В миске смешиваем лук с помидором, яйцами.

Пропускаем через пресс в миску зубчики чеснока, солим и перчим по вкусу. Добавляем в смесь сметану, перемешиваем компоненты.

Застилаем противень пергаментом, смазываем маслом и выкладываем на него стейки. На стейки кладем начинку из яиц и овощей в сметане, посыпаем сыром.

Запекаем блюдо при 200 градусах 20-25 минут.

Украсить отбивные под шубой можно зеленью петрушки. Получается мягкое сочное филе под сытной начинкой.