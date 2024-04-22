Беру 500 мл кефира и 2 яйца. Пышные оладьи с золотистой корочкой

Оладьи — это вкусное и питательное блюдо, которое может быть полезным, если оно приготовлено из качественных ингредиентов и с соблюдением технологии.

Оладьи могут быть источником энергии и питательных веществ, таких как углеводы, белки и жиры. Они также могут содержать витамины и минералы, которые важны для поддержания здоровья.

Однако стоит помнить, что оладьи, как и другие блюда, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Они могут привести к увеличению веса и проблемам с пищеварением, если они приготовлены с использованием большого количества масла или сахара.

Важно выбирать качественные ингредиенты, такие как цельнозерновая мука, нежирное молоко и натуральные подсластители, чтобы сделать оладьи более полезными.

Ингредиенты:

Мука — 400 г;

Кефир — 500 мл;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 2 ст. л.;

Соль — щепотка;

Ванилин — щепотка;

Сода — ½ ч.л.

Приготовление оладий:

К миску с кефиром высыпаем соль, сахар, ванилин, разбиваем туда яйца и тщательно перемешиваем. Много сахара высыпать в кефир не стоит, иначе оладьи не будут пышными.

Высыпаем в кефир муку и замешиваем густое тягучее тесто. Добавляем в тесто соду и продолжаем перемешивать.

Оставляем тесто на 15 минут под полотенцем. После того как тесто поднимется, нельзя его повторно перемешивать.

Разогреваем в сковороде растительное масло, кладем на дно по столовой ложке теста. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие оладьи можно со сметаной, сгущенным молоком и вареньем. Получаются пышные не опадающие после приготовления оладьи.