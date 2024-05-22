Описание приготовления:

Готовый лимонный курд можно использовать для прослойки тортов или пирожных, для наполнения пирогов или просто в качестве десерта. Так же курд станет отличным дополнением для блинчиков или для мороженого.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сливочное масло 80 Грамм

Сахар 120 Грамм

Желтки яичные 3 Штуки

Крахмал 1 Ст. ложка

Сок лимона 200 Миллилитров

Цедра лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

285 ккал

Калорийность

2 г

Белки

16 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонный курд классический»

Для приготовления лимонного курда подготовьте необходимые ингредиенты.

С лимона снимите цедру. Затем выжмите сок.

Смешайте сок лимона, цедру, сахар и крахмал. Поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. При этом масса немного загустеет.

Отделите белки от желтков. Желтки немного взболтайте венчиком.

К желткам вмешайте тонкой струйкой горячую лимонную массу.

Верните всё снова на огонь и доведите до кипения. Помешивайте, чтобы крем не начал подгорать.

Снимите ковш с огня и сразу добавьте сливочное масло. В горячей массе оно начнет таять. Перемешивайте массу, чтобы масло полностью вмешалось.

Лимонный курд готов. Накройте его пленкой и остудите.

Готовый курд используйте по назначению.

Приятного угощения!