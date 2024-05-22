Описание приготовления:
Готовый лимонный курд можно использовать для прослойки тортов или пирожных, для наполнения пирогов или просто в качестве десерта. Так же курд станет отличным дополнением для блинчиков или для мороженого.
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Сливочное масло 80 Грамм
- Сахар 120 Грамм
- Желтки яичные 3 Штуки
- Крахмал 1 Ст. ложка
- Сок лимона 200 Миллилитров
- Цедра лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
285 ккал
Калорийность
2 г
Белки
16 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонный курд классический»
Для приготовления лимонного курда подготовьте необходимые ингредиенты.
С лимона снимите цедру. Затем выжмите сок.
Смешайте сок лимона, цедру, сахар и крахмал. Поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. При этом масса немного загустеет.
Отделите белки от желтков. Желтки немного взболтайте венчиком.
К желткам вмешайте тонкой струйкой горячую лимонную массу.
Верните всё снова на огонь и доведите до кипения. Помешивайте, чтобы крем не начал подгорать.
Снимите ковш с огня и сразу добавьте сливочное масло. В горячей массе оно начнет таять. Перемешивайте массу, чтобы масло полностью вмешалось.
Лимонный курд готов. Накройте его пленкой и остудите.
Готовый курд используйте по назначению.
Приятного угощения!