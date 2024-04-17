Рецепт: Классическая окрошка на квасе — с зеленью и редиской.

Ингредиенты:
колбаса вареная — 500 гр.;
огурец средний — 2-3 шт.;
картофель средний — 6-7 шт.;
яйца куриные — 6-8 шт.;
укроп зеленый — пучок;
лук зеленый — пучок;
редиска свежая — 6-10 шт.;
квас окрошечный — по необходимости;
соль — по вкусу;
сметана — по необходимости
Способ приготовления: Приготовила самую обыкновенную классическую окрошку на квасе. Чтобы не терять время первым делом необходимо сварить картошку и яйца. Лучше заранее, чтобы остыло.
Взяла вареную колбасу, можно любую. Также подойдет и вареное мясо. Даже будет гораздо вкуснее. Нарезала небольшими кубиками (как получилось).
Затем режу свежие огурцы.
После этого картошку и яйца.
Добавляю пучок укропа.
Зеленый лук.
Редиску. Вот в принципе и все приготовление.
Осталось только все перемешать хорошо.
Соль в салат не добавляю. Каждый посолит по вкусу. Квас у меня магазинный.
Наливаю непосредственно в порцию. И конечно же не обойтись без сметаны.
Холодное легкое блюдо. Особенно хороша окрошка в жаркую погоду.
Кстати зелень и редиску покупала готовым набором в Магните.
Очередность добавления продуктов совершенно не имеет никакого значения. Можно в любом порядке резать. Все равно все перемешается.
И количество указано примерное. Можно чего-то больше или меньше добавить. Как кому нравиться.
Время указано без учета варки картофеля и и яиц.
Время приготовления: 15 мин.