Рецепт: Классическая окрошка на квасе — с зеленью и редиской.

Ингредиенты:

колбаса вареная — 500 гр.;

огурец средний — 2-3 шт.;

картофель средний — 6-7 шт.;

яйца куриные — 6-8 шт.;

укроп зеленый — пучок;

лук зеленый — пучок;

редиска свежая — 6-10 шт.;

квас окрошечный — по необходимости;

соль — по вкусу;

сметана — по необходимости

Способ приготовления: Приготовила самую обыкновенную классическую окрошку на квасе. Чтобы не терять время первым делом необходимо сварить картошку и яйца. Лучше заранее, чтобы остыло.

Взяла вареную колбасу, можно любую. Также подойдет и вареное мясо. Даже будет гораздо вкуснее. Нарезала небольшими кубиками (как получилось).

Затем режу свежие огурцы.

После этого картошку и яйца.

Добавляю пучок укропа.

Зеленый лук.

Редиску. Вот в принципе и все приготовление.

Осталось только все перемешать хорошо.

Соль в салат не добавляю. Каждый посолит по вкусу. Квас у меня магазинный.

Наливаю непосредственно в порцию. И конечно же не обойтись без сметаны.

Холодное легкое блюдо. Особенно хороша окрошка в жаркую погоду.

Кстати зелень и редиску покупала готовым набором в Магните.

Очередность добавления продуктов совершенно не имеет никакого значения. Можно в любом порядке резать. Все равно все перемешается.

И количество указано примерное. Можно чего-то больше или меньше добавить. Как кому нравиться.

Время указано без учета варки картофеля и и яиц.

Время приготовления: 15 мин.