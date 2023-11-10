Нежный и очень пушистый. Любимый яблочный пирог моей семьи

Яблочные пироги получили широкую известность во всем мире. Этот пирог считается американским достоянием, так как в начале формирования страны был чуть ли не единственным десертом.

Для зажиточных переселенцев яблочный пирог был сладкой выпечкой к чаю после обеда. А для бедняков яблочный пирог — это основной способ пропитания.

Поэтому сейчас яблочные американские пироги готовятся постоянно и участвую в праздновании многих национальных торжеств. В Европе и Азии также не забывают про яблочные пироги, есть много рецептов. Расскажем про один из способов готовки яблочного пирога.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

сметана — 120 г;

разрыхлитель — 1.5 ч.л.;

мука — 200 г;

яблоки — 3 шт.;

растительное масло — 80 мл;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Приготовление яблочного пирога:

Нарезаем яблоки, очищаем заранее от кожуры и семенных коробочек. По желанию яблоки можно полить соком лимона.

Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, ванилин и соль, взбиваем миксером до образования пышной массы. Добавляем в яичную массу сметану и растительное масло.

Взбиваем компоненты до однородности. Просеиваем в смесь ⅓ часть муки, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто.

Постепенно просеиваем в тесто остатки муки, вымешиваем тесто.

Добавляем в тесто яблочные кусочки, смешиваем.

Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см, верхушку украшаем остатками яблочных кусочков.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

Перед выпеканием также можно добавить к яблочным долькам на верхушку орешки. После приготовления посыпаем пирог сахарной пудрой.