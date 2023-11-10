Нежный и очень пушистый. Любимый яблочный пирог моей семьи

Яблочные пироги получили широкую известность во всем мире. Этот пирог считается американским достоянием, так как в начале формирования страны был чуть ли не единственным десертом.
Для зажиточных переселенцев яблочный пирог был сладкой выпечкой к чаю после обеда. А для бедняков яблочный пирог — это основной способ пропитания.
Поэтому сейчас яблочные американские пироги готовятся постоянно и участвую в праздновании многих национальных торжеств. В Европе и Азии также не забывают про яблочные пироги, есть много рецептов. Расскажем про один из способов готовки яблочного пирога.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- сметана — 120 г;
- разрыхлитель — 1.5 ч.л.;
- мука — 200 г;
- яблоки — 3 шт.;
- растительное масло — 80 мл;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Приготовление яблочного пирога:
Нарезаем яблоки, очищаем заранее от кожуры и семенных коробочек. По желанию яблоки можно полить соком лимона.
Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, ванилин и соль, взбиваем миксером до образования пышной массы. Добавляем в яичную массу сметану и растительное масло.
Взбиваем компоненты до однородности. Просеиваем в смесь ⅓ часть муки, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто.
Постепенно просеиваем в тесто остатки муки, вымешиваем тесто.
Добавляем в тесто яблочные кусочки, смешиваем.
Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см, верхушку украшаем остатками яблочных кусочков.
Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.
Перед выпеканием также можно добавить к яблочным долькам на верхушку орешки. После приготовления посыпаем пирог сахарной пудрой.