Салат с яблоком и сыром: рецепт без мяса

Французский салат с яблоком и сыром хорош даже без мяса. В отварной курице или говядине, а также в колбасе он не нуждается. Ведь главная изюминка этой закуски — добавление кисло-сладкого яблока и моркови в сыром виде, что гарантирует хрустящий и пикантный результат.

Помимо твердого сыра, в такой салат входит еще и плавленый сырок. Он, как и все остальные ингредиенты, натирается на мелкой терке. Для того чтобы сырок не плавился у вас прямо в руках, отправьте его на полчаса в морозильную камеру. Затем уже можете браться за терку.

Как вкусно приготовить салат с яблоком и сыром

Советуем очень тщательно подойти к выбору фрукта для этой закуски. Лучше всего брать кисло-сладкое яблоко с зеленой кожурой. С ним готовый салат получится максимально вкусным и ароматным.

Ингредиенты

Морковь1 шт. Яблоко1 шт. Чеснок2 шт. Яйцо4 шт. Твердый сыр70 г Майонез100 г

Приготовление

Очищаем сырую морковь. Натираем ее на терке с мелкими отверстиями. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Соединяем морковь с чесноком. Добавляем к ним 2 ст. л. майонеза. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем морковь на кухне на 10 минут. Натираем плавленые сырки на мелкой терке. Выкладываем их на блюдо, формируя первый слой салата. Сверху рисуем майонезную сеточку.Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на терке с мелкими отверстиями. Половину их выкладываем на плавленый сыр. Рисуем на слое из яичных белков сеточку из майонеза. Сверху выкладываем половину от общего количества моркови, равномерно ее распределяя. Очищаем яблоко. Удаляем сердцевину. Натираем его на крупной терке. Помещаем яблоко следующим слоем. Сверху выкладываем оставшуюся морковь. Далее помещаем яичные белки. Рисуем сеточку из майонеза. Натираем на мелкой терке твердый сыр. Выкладываем его на слой из белков. Снова делаем майонезную сетку. Измельчаем яичные желтки при помощи вилки. Аккуратно выкладываем их сверху. Готово!

Вы можете менять слои местами, исходя из своего вкуса и собственных эстетических предпочтений. Это касается и выкладки продуктов. Можно формировать салат горкой или же складывать его в разъемном круглом кольце. Решать вам!