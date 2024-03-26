Описание приготовления:
Лепешки — простое популярное блюдо, которое готовят многие хозяюшки. Любят их за простоту и быстроту приготовления, а также простой набор продуктов. Лепешки получаются достаточно сытными, жарят их на сухой сковороде, а затем сразу горячими смазывают сливочным маслом. Подают чуду теплыми с йогуртом или сметаной. Это очень вкусно!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Зелень / Черемша Блюдо: Выпечка / Лепешки География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 330 Грамм (тесто)
- Кипяток 200 Миллилитров (тесто)
- Соль 1/2 Чайных ложки (тесто)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто)
- Творог 250 Грамм (начинка)
- Черемша свежая 1 Пучок (начинка)
- Зеленый лук 1 Пучок (начинка)
- Укроп 1 Пучок (начинка)
- Соль По вкусу (начинка)
- Масло сливочнoe По вкусу (для смазывания лепешек)
Количество порций 6
Калорийность
209 ккал
Калорийность
10 г
Белки
5 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чуду с черемшой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Вскипятите воду, налейте в чашку и добавьте растительное масло, перемешайте.
В миску просейте 300 грамм муки (30 грамм отложила для подпыла), добавьте соль.
В муку влейте кипяток с маслом и интенсивно перемешайте тесто ложкой, чтобы мука заварилась. Оставьте минут на 5, чтобы тесто немного остыло.
Затем замесите мягкое эластичное тесто.
Тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на рабочем столе минут на 30 "отдохнуть".
Тем временем приготовьте начинку. Выложите в чашу творог, добавьте соль по вкусу.
Зеленый лук и укроп помойте и обсушите. Нарежьте мелко и добавьте к творогу.
Черемшу очистите, промойте и обсушите.
Нарежьте мелко черемшу и добавьте к творожной начинке.
Тщательно перемешайте начинку. Если необходимо, то посолите.
Отдохнувшее тесто разделите на 8-10 равных частей, скатайте шарики.
Кусочек теста раскатайте в тонкую лепешку. На середину выложите немного начинки.
Накройте свободной стороной, хорошо слепите края, вилкой закрепите их.
Обжаривайте лепешки на хорошо раскаленной сковороде, без масла, с одной стороны 2-3 минуты, накрыв сковороду крышкой.
Переверните лепешки и жарьте еще 2 минутки с другой стороны.
Обжаренные лепешки сразу смазывайте сливочным маслом.
Готовые чуду с черемшой подавайте теплыми.
Приятного аппетита!