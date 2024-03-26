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Чуду с черемшой

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Чуду с черемшой

Описание приготовления:

Лепешки — простое популярное блюдо, которое готовят многие хозяюшки. Любят их за простоту и быстроту приготовления, а также простой набор продуктов. Лепешки получаются достаточно сытными, жарят их на сухой сковороде, а затем сразу горячими смазывают сливочным маслом. Подают чуду теплыми с йогуртом или сметаной. Это очень вкусно!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Зелень / Черемша Блюдо: Выпечка / Лепешки География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 330 Грамм (тесто)
  • Кипяток 200 Миллилитров (тесто)
  • Соль 1/2 Чайных ложки (тесто)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто)
  • Творог 250 Грамм (начинка)
  • Черемша свежая 1 Пучок (начинка)
  • Зеленый лук 1 Пучок (начинка)
  • Укроп 1 Пучок (начинка)
  • Соль По вкусу (начинка)
  • Масло сливочнoe По вкусу (для смазывания лепешек)

Количество порций 6

Калорийность

209 ккал

Калорийность

10 г

Белки

5 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чуду с черемшой»

Чуду с черемшой

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Чуду с черемшой

Вскипятите воду, налейте в чашку и добавьте растительное масло, перемешайте.

Чуду с черемшой

В миску просейте 300 грамм муки (30 грамм отложила для подпыла), добавьте соль.

Чуду с черемшой

В муку влейте кипяток с маслом и интенсивно перемешайте тесто ложкой, чтобы мука заварилась. Оставьте минут на 5, чтобы тесто немного остыло.

Чуду с черемшой

Затем замесите мягкое эластичное тесто.

Чуду с черемшой

Тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на рабочем столе минут на 30 "отдохнуть".

Чуду с черемшой

Тем временем приготовьте начинку. Выложите в чашу творог, добавьте соль по вкусу.

Чуду с черемшой

Зеленый лук и укроп помойте и обсушите. Нарежьте мелко и добавьте к творогу.

Чуду с черемшой

Черемшу очистите, промойте и обсушите.

Чуду с черемшой

Нарежьте мелко черемшу и добавьте к творожной начинке.

Чуду с черемшой

Тщательно перемешайте начинку. Если необходимо, то посолите.

Чуду с черемшой

Отдохнувшее тесто разделите на 8-10 равных частей, скатайте шарики.

Чуду с черемшой

Кусочек теста раскатайте в тонкую лепешку. На середину выложите немного начинки.

Чуду с черемшой

Накройте свободной стороной, хорошо слепите края, вилкой закрепите их.

Чуду с черемшой

Обжаривайте лепешки на хорошо раскаленной сковороде, без масла, с одной стороны 2-3 минуты, накрыв сковороду крышкой.

Чуду с черемшой

Переверните лепешки и жарьте еще 2 минутки с другой стороны.

Чуду с черемшой

Обжаренные лепешки сразу смазывайте сливочным маслом.

Чуду с черемшой

Готовые чуду с черемшой подавайте теплыми.

Чуду с черемшой

Приятного аппетита!

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