Описание приготовления:

Лепешки — простое популярное блюдо, которое готовят многие хозяюшки. Любят их за простоту и быстроту приготовления, а также простой набор продуктов. Лепешки получаются достаточно сытными, жарят их на сухой сковороде, а затем сразу горячими смазывают сливочным маслом. Подают чуду теплыми с йогуртом или сметаной. Это очень вкусно!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Зелень / Черемша Блюдо: Выпечка / Лепешки География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 330 Грамм (тесто)

Кипяток 200 Миллилитров (тесто)

Соль 1/2 Чайных ложки (тесто)

Масло растительное 2 Ст. ложки (тесто)

Творог 250 Грамм (начинка)

Черемша свежая 1 Пучок (начинка)

Зеленый лук 1 Пучок (начинка)

Укроп 1 Пучок (начинка)

Соль По вкусу (начинка)

Масло сливочнoe По вкусу (для смазывания лепешек)

Количество порций 6

Калорийность

209 ккал

Калорийность

10 г

Белки

5 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чуду с черемшой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Вскипятите воду, налейте в чашку и добавьте растительное масло, перемешайте.

В миску просейте 300 грамм муки (30 грамм отложила для подпыла), добавьте соль.

В муку влейте кипяток с маслом и интенсивно перемешайте тесто ложкой, чтобы мука заварилась. Оставьте минут на 5, чтобы тесто немного остыло.

Затем замесите мягкое эластичное тесто.

Тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на рабочем столе минут на 30 "отдохнуть".

Тем временем приготовьте начинку. Выложите в чашу творог, добавьте соль по вкусу.

Зеленый лук и укроп помойте и обсушите. Нарежьте мелко и добавьте к творогу.

Черемшу очистите, промойте и обсушите.

Нарежьте мелко черемшу и добавьте к творожной начинке.

Тщательно перемешайте начинку. Если необходимо, то посолите.

Отдохнувшее тесто разделите на 8-10 равных частей, скатайте шарики.

Кусочек теста раскатайте в тонкую лепешку. На середину выложите немного начинки.

Накройте свободной стороной, хорошо слепите края, вилкой закрепите их.

Обжаривайте лепешки на хорошо раскаленной сковороде, без масла, с одной стороны 2-3 минуты, накрыв сковороду крышкой.

Переверните лепешки и жарьте еще 2 минутки с другой стороны.

Обжаренные лепешки сразу смазывайте сливочным маслом.

Готовые чуду с черемшой подавайте теплыми.

Приятного аппетита!