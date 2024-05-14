Нежный рулет с творожным кремом на скорую руку. Готовится просто и быстро из доступных продуктов

Десерты в виде рулета давно уже покорили этот мир. Данный десерт, как правило, не особо сложный в приготовлении, при этом весьма вкусный и сладкий. Есть несколько видов рулетов.
Бисквитный рулет — это один из самых популярных видов рулетов. Он готовится из бисквитного теста, которое затем смазывается начинкой и сворачивается в рулет. Начинкой может быть крем, варенье, шоколад и т. д. Творожный рулет — этот десерт готовится из творожного теста с добавлением яиц, сахара и муки. Начинкой для такого рулета может быть варенье, фрукты, орехи.
Есть еще Меренговый рулет — для приготовления этого десерта используется безе, взбитые белки с сахаром. Начинкой служит крем на основе сливок, маскарпоне или творожного сыра.
Расскажем, как сделать творожный рулет.
Ингредиенты для теста:
- Яйца — 5 шт.;
- Сахар — 120 г;
- Мука — 100 г;
- Масло растительное — 50 г;
- Молоко — 50 мл;
- Соль — щепотка;
- Разрыхлитель — ½ ч.л.;
- Варенье — 200 г.
Ингредиенты для крема:
- Творог — 200 г;
- Сметана — 70 г;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Сахар — 70 г.
Приготовление творожного рулета:
В миску выливаем растительное масло и молоко, высыпаем столовую ложку сахара и соль, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тянущееся тесто без комков.
Разделяем яйца на желтки и белки, желтки кладем в тесто и перемешиваем. Белки с сахаром взбиваем миксером до состояния устойчивых белых пиков.
Аккуратно соединяем белковую массу с тестом. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тесто и распределяем равномерно по поверхности.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 10-15 минут. После выпекания избавляемся от пергамента, смазываем поверхность бисквита вареньем.
Для крема смешиваем творог с сахаром, сметаной и ванильным сахаром. Смазываем бисквит кремом и сворачиваем в рулет.
Оставляем рулет в холодильнике на 2-3 часа.
После приготовления рулет можно смазать вареньем и посыпать кокосовой стружкой. Также не забудьте отрезать некрасивые края.