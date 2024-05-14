Описание приготовления:
Маффины прекрасно подойдут для завтрака, чтобы взять на работу или в качестве перекуса. В зависимости от взятого пудинга будет разный вкус и аромат. Сладость маффинов можно подогнать по своему вкусу, но учтите, что в пудинге уже присутствует сахар.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Маффины
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 100 Миллилитров
- Мука 200 Грамм
- Масло сливочное 200 Грамм
- Яйцо 3 Штуки
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Пудинг 40 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 60 Грамм
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка
- Разрыхлитель 3 Чайных ложки (без горки)
Количество порций 6
Калорийность
352 ккал
Калорийность
6 г
Белки
23 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маффины с пудингом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маффинов с пудингом. Сливочное масло растопите и остудите.
Смешайте муку, пудинг, разрыхлитель и просейте в миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и перемешайте.
Разбейте в миску яйца.
Влейте в миску растопленное масло и перемешайте до однородного теста.
Влейте молоко.
Перемешайте до однородного тесто, которое по консистенции должно быть как густая сметана.
Тесто разложите по формочкам на 3/4 высоты и поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Готовые маффины остудите, достаньте их формы. Готовые маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!