Описание приготовления:

Маффины прекрасно подойдут для завтрака, чтобы взять на работу или в качестве перекуса. В зависимости от взятого пудинга будет разный вкус и аромат. Сладость маффинов можно подогнать по своему вкусу, но учтите, что в пудинге уже присутствует сахар.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Маффины

Состав / Ингредиенты:

Молоко 100 Миллилитров

Мука 200 Грамм

Масло сливочное 200 Грамм

Яйцо 3 Штуки

Ванильный сахар 10 Грамм

Пудинг 40 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 60 Грамм

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Разрыхлитель 3 Чайных ложки (без горки)

Количество порций 6

Калорийность

352 ккал

Калорийность

6 г

Белки

23 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маффины с пудингом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маффинов с пудингом. Сливочное масло растопите и остудите.

Смешайте муку, пудинг, разрыхлитель и просейте в миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и перемешайте.

Разбейте в миску яйца.

Влейте в миску растопленное масло и перемешайте до однородного теста.

Влейте молоко.

Перемешайте до однородного тесто, которое по консистенции должно быть как густая сметана.

Тесто разложите по формочкам на 3/4 высоты и поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Готовые маффины остудите, достаньте их формы. Готовые маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!