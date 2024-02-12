К Дню святого Валентина: как приготовить Торт Красный бархат

Это восхитительный торт идеально подойдет, чтобы отметить День всех влюбленных. Ведь коржи, благодаря красителю, приобретают алый оттенок.

Торт Красный бархат впечатляет сразу по нескольким пунктам: у него неповторимый ванильно-шоколадный вкус, и он очень эффектно выглядит. А еще его очень просто приготовить. Единственный ингредиент, поиски которого могут вызвать трудности – это красный краситель. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.

Торт Красный бархат

Ингредиенты:

Для бисквита:

100 г яичных белков;

2 ст. л. воды;

15 г ванильного сахара;

222 г просеянной муки;

160 г сахара;

2 пакетика разрыхлителя;

1,5 ч. л. какао;

1/2 ч. л. соли;

65 г растительного масла;

65 г сливочного масла комнатной температуры;

133 г кефира;

красный пищевой краситель.

Для крема:

120 г сливок жирностью 35%;

500 г сливочного сыра;

50 г сахара;

ваниль.

Взбейте белки в пышную пену. В другой взбейте растительное и сливочное масло. В третьей миске смешайте все сухие ингредиенты венчиком.

Переключите миксер на низкие обороты и добавьте в масляную массу мучную смесь. Затем введите кефир, воду и краситель. Если используете порошковый краситель, разведите его в двух столовых ложках воды, которые указаны в ингредиентах.

Увеличьте слегка скорость и взбивайте до однородности. Снова сбавьте скорость и введите взбитые белки.

Форму для выпечки смажьте маслом и припудрите мукой. Вылейте тесто в форму для выпечки и разровняйте. Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке.

Остудите его полностью, заверните в пленку и отправьте на ночь в холодильник.

А, чтобы приготовить крем, взбейте сливки, добавьте сахар и сливочный сыр.

Бисквит разрежьте на коржи, смажьте кремом, оставьте в холодильнике на час и подавайте.

Также вы можете приготовить дома настоящий Киевский торт.