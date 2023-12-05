Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком — и с яйцами

Ингредиенты:

морковь — 2 шт;

сыр адыгейский — 200 гр;

вареные яйца — 4 шт;

чеснок — 4 зуб;

зелень — 10 гр;

майонез — 2 ст.л

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами вкусным салатом, он подойдет как для завтрака, так и на праздничный стол. Тем более что подать его можно в разных вариантах, в т. ч. в рулетиках из лаваша или в тарталетках.

Берем пару крупных морковок.

Также адыгейский сыр и чеснок.

Отвариваем несколько яиц.

Также понадобится любая зелень. У меня киндза.

Берем любой майонез.

морковку и чеснок очищаем.

Очищаем отварные яйца, нарезаем зелень.

Натираем морковь на мелкой тёрке.

Чесночок натираем на мелкой терке.

Сюда добавляем натертый сыр.

Добавляем зелень.

Добавляем нарубленные яйца.

Перемешиваем, солим, добавляем майонез.

Получается такой симпатичный салатик.

Подавать можно просто в салатнице.

Или подаем в рулетиках из лаваша.

Намазываем и скручиваем.

Можно подавать на стол в разных позициях, как салат, как намазку на гренки, также в рулетах или в тарталетках.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.