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Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком — и с яйцами

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Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком — и с яйцами

Ингредиенты:
морковь — 2 шт;
сыр адыгейский — 200 гр;
вареные яйца — 4 шт;
чеснок — 4 зуб;
зелень — 10 гр;
майонез — 2 ст.л
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами вкусным салатом, он подойдет как для завтрака, так и на праздничный стол. Тем более что подать его можно в разных вариантах, в т. ч. в рулетиках из лаваша или в тарталетках.

Берем пару крупных морковок.

Также адыгейский сыр и чеснок.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Отвариваем несколько яиц.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Также понадобится любая зелень. У меня киндза.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Берем любой майонез.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

морковку и чеснок очищаем.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Очищаем отварные яйца, нарезаем зелень.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Натираем морковь на мелкой тёрке.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Чесночок натираем на мелкой терке.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Сюда добавляем натертый сыр.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Добавляем зелень.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Добавляем нарубленные яйца.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Перемешиваем, солим, добавляем майонез.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Получается такой симпатичный салатик.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Подавать можно просто в салатнице.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Или подаем в рулетиках из лаваша.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Намазываем и скручиваем.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Можно подавать на стол в разных позициях, как салат, как намазку на гренки, также в рулетах или в тарталетках.

Рецепт: Салат из моркови с сыром и чесноком - и с яйцами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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