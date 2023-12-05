Закуска «Ленивая шуба» от цыганки Гали

Нет времени для приготовления традиционного салата «Сельдь под шубой»? Расстраиваться не стоит. Так как его можно легко заменить. С этой задачей справится быстрая аппетитная закуска «Ленивая шуба», рецепт которой поведала цыганка Галя.

Фудблогер рассказал, как приготовить отличное праздничное блюдо из минимального набора продуктов. По вкусу оно очень сильно будет напоминать популярный новогодний салат. Чтобы порадовать близких таким оригинальным блюдом, вам понадобятся яйца, свекла, селедка и майонез.

Как готовится быстрая закуска «Ленивая шуба»

Важнейший процесс. Чтобы закуска выглядела очень эффектно, цыганка Галя рекомендует покрасить отварные яйца в розовый цвет. Для этого вам необходимо поместить их в банку с натертой свеклой. Заливаете всё кипящей водой и ждете несколько минут. Затем уже достаете яйца и наслаждаетесь их красивым и необычным окрасом.

Ингредиенты

Филе сельди100 г Яйцо3 шт. Свекла120 г Майонез60 г Укроп5 г Черный перец (молотый)2 щеп.

Приготовление

Выкладываем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. После закипания варим яйца в течение 10 минут. Очищаем их от скорлупы.Отвариваем свеклу до готовности. Очищаем ее от кожуры. Натираем овощ на крупную терку. Выкладываем большую его часть в стеклянную банку, рассчитанную на 500 мл. Помещаем к свекле целые отварные яйца. Заливаем всё кипящей водой. Аккуратно перемешиваем ложкой. Оставляем яйца при комнатной температуре на 20 минут. Вынимаем яйца из банки. Аккуратно обсушиваем их при помощи бумажных полотенец. Разрезаем яйца пополам. Очищаем филе сельди от косточек. Нарезаем его крупными кусочками.На одной стороне половинки яйца высаживаем немного майонеза. Сверху выкладываем 0,5 ч. л. натертой свеклы, что мы не задействовали для покраски. На вторую сторону помещаем сельдь. Украшаем закуску при помощи свежего укропа. Присыпаем всё черным молотым перцем. Готово!

Розовые яйца с селедочкой и свеклой не будут обделены вниманием. Все гости захотят как можно быстрее попробовать столь оригинальную закуску, которую ранее еще им не приходилось видеть. Понравился ли вам рецепт «Ленивой шубы» для праздничного стола? Если да, тогда обязательно его сохраните, чтобы подать на Новый год такую шикарную закуску.