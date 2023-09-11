Никогда еще я не ела рыбы вкуснее. Здоровый и дешевый ужин: быстро, просто и легко

Рыба важна для нашего организма, так как имеет довольно много кальция в составе, а также Омега-3 кислот. Данные компоненты в рыбе помогают справиться с ломкостью ногтей, волос, а также укрепляют кости. Вероятно, по этой причине у народов, живущих у морей, нет проблем с опорно-двигательной системой.
Блюда из рыбы весьма вкусные, особенно если уметь их правильно готовить. Часто кулинары не умеют жарить рыбу, поэтому возникают проблемы с рецептами.
Расскажем, как можно правильно запечь минтай, чтобы он был сочным и ароматным.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- рыба минтай — 3 шт.;
- соль — 1,5 ч.л.;
- сухой чеснок — 1,5 ч.л.;
- черный молотый перец — 1/2 ч.л.;
- прованские травы — 1 ч.л.;
- паприка — 1 ч.л.;
- растительное масло — 20 мл;
- лук репчатый — 3 шт.
Приготовление запеченного минтая:
Очищаем минтай от внутренностей, а также от жабр, плавников, головы и хвоста. Делим филе рыбы на две части, выкладываем в целлофановый пакет.
Засыпаем минтай солью, сухим чесноком, черным молотым перцем, прованские травы, паприку и растительное масло.
Плотно завязываем пакет и трясем рыбу внутри, смешивая специи и филе.
Оставляем минтай мариноваться на полчаса. В это время нарезаем полукольцами лук, выкладываем в форму для запекания.
На подушку из лука кладем маринованную рыбу.
Накрываем рыбу фольгой, запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.
Отлично сочетается минтай с картофелем, жареным или вареным. Можно к блюду добавить также укроп и петрушку.