Никогда еще я не ела рыбы вкуснее. Здоровый и дешевый ужин: быстро, просто и легко

Рыба важна для нашего организма, так как имеет довольно много кальция в составе, а также Омега-3 кислот. Данные компоненты в рыбе помогают справиться с ломкостью ногтей, волос, а также укрепляют кости. Вероятно, по этой причине у народов, живущих у морей, нет проблем с опорно-двигательной системой.

Блюда из рыбы весьма вкусные, особенно если уметь их правильно готовить. Часто кулинары не умеют жарить рыбу, поэтому возникают проблемы с рецептами.

Расскажем, как можно правильно запечь минтай, чтобы он был сочным и ароматным.

Ингредиенты для запеченного минтая:

рыба минтай — 3 шт.;

соль — 1,5 ч.л.;

сухой чеснок — 1,5 ч.л.;

черный молотый перец — 1/2 ч.л.;

прованские травы — 1 ч.л.;

паприка — 1 ч.л.;

растительное масло — 20 мл;

лук репчатый — 3 шт.

Приготовление запеченного минтая:

Очищаем минтай от внутренностей, а также от жабр, плавников, головы и хвоста. Делим филе рыбы на две части, выкладываем в целлофановый пакет.

Засыпаем минтай солью, сухим чесноком, черным молотым перцем, прованские травы, паприку и растительное масло.

Плотно завязываем пакет и трясем рыбу внутри, смешивая специи и филе.

Оставляем минтай мариноваться на полчаса. В это время нарезаем полукольцами лук, выкладываем в форму для запекания.

На подушку из лука кладем маринованную рыбу.

Накрываем рыбу фольгой, запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.

Отлично сочетается минтай с картофелем, жареным или вареным. Можно к блюду добавить также укроп и петрушку.