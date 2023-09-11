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Рецепт: Мясо по-французски «Нежность» — с фаршем

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Рецепт: Мясо по-французски «Нежность» — с фаршем

Ингредиенты:
фарш свино-говяжий — 400 г.;
масло подсолнечное — 1 ст.л.;
лук репчатый — 1 шт.;
томат — 1 шт.;
сыр твердый — 100 г.;
майонез — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, первым слоем распределяем по дну формы фарш (фарш можно использовать любой), солим и перчим по вкусу по вкусу.

Репчатый лук нарезаем полукольцами и выкладываем сверху фарша.

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Помидорку нарезаем кружочками, выкладываем следующим слоем.

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Сверху на помидоры добавляем майонез и распределяем его по всей поверхности.

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Сыр натираем на мелкой терке.

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Посыпаем натертый сыр следующим слоем. Отправляем запекаться в духовой шкаф при температуре 160 градусов на 30-40 минут.

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Рецепт: Мясо по-французски "Нежность" - с фаршем

Мясо получается мягкое и сочное.
Подавать мясо можно с любым гарниром.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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