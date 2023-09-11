Рецепт: Мясо по-французски «Нежность» — с фаршем

Ингредиенты:

фарш свино-говяжий — 400 г.;

масло подсолнечное — 1 ст.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

томат — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г.;

майонез — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, первым слоем распределяем по дну формы фарш (фарш можно использовать любой), солим и перчим по вкусу по вкусу.

Репчатый лук нарезаем полукольцами и выкладываем сверху фарша.

Помидорку нарезаем кружочками, выкладываем следующим слоем.

Сверху на помидоры добавляем майонез и распределяем его по всей поверхности.

Сыр натираем на мелкой терке.

Посыпаем натертый сыр следующим слоем. Отправляем запекаться в духовой шкаф при температуре 160 градусов на 30-40 минут.

Мясо получается мягкое и сочное.

Подавать мясо можно с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.