Рецепт: Мясо по-французски «Нежность» — с фаршем

Ингредиенты:
фарш свино-говяжий — 400 г.;
масло подсолнечное — 1 ст.л.;
лук репчатый — 1 шт.;
томат — 1 шт.;
сыр твердый — 100 г.;
майонез — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, первым слоем распределяем по дну формы фарш (фарш можно использовать любой), солим и перчим по вкусу по вкусу.
Репчатый лук нарезаем полукольцами и выкладываем сверху фарша.
Помидорку нарезаем кружочками, выкладываем следующим слоем.
Сверху на помидоры добавляем майонез и распределяем его по всей поверхности.
Сыр натираем на мелкой терке.
Посыпаем натертый сыр следующим слоем. Отправляем запекаться в духовой шкаф при температуре 160 градусов на 30-40 минут.
Мясо получается мягкое и сочное.
Подавать мясо можно с любым гарниром.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.