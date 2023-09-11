Лучшая добавка: как приготовить идеальный соус к макаронам на зиму

Такой соус будет хорошей приправой не только к макаронам, но и к другим гарнирам.

Соусы из томатов любое блюдо сделают намного вкуснее и интереснее, поэтому таких заготовок никогда много не бывает. Пока домашние помидоры еще не отошли, самое время приготовить еще один соус, который обязательно понравится всем домочадцам, потому что получается в меру пряным, кислым и очень вкусным. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге «Домашняя консервация». Отметим, что он будет идеальным к макаронам и другим гарнирам.

Соус к макаронам на зиму

Ингредиенты:

спелые красные помидоры – 3 кг;

лук – 1 кг;

растительное масло – 0,5 стакана;

сахар – 0,5 стакана;

соль – 4 ст. л;

красный молотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, порезать дольками. Лук почистить и порезать полукольцами или соломкой, сложить в глубокую кастрюлю с толстым дном. Лук протушить в растительном масле 30 минут. Затем туда же отправить помидоры, сахар, соль, перец и варить еще 15 минут. Горячий соус разложить в подготовленные стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до полного остывания.

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