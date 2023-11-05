Описание приготовления:

Сказочный, мифический и вкусный дракон! Его можно сделать включив всю свою фантазию. По сути это один большой отрывной пирог, который состоит из множества небольших пирожков. Тесто получается мягкое и невероятно воздушное и остаётся таким даже через несколько дней. С начинкой можете экспериментировать, у меня мясной фарш, но можете смело его заменить. Прекрасно подойдёт: тушёная капуста, картофельное пюре с грибами или сосисками, отварной рис с рыбными консервами, печень, творог и т.д. По восточному календарю этот год Зелёного Деревянного Дракона. Предлагаю правильно и вкусно встретить символ Нового года. Красивый и необычный пирог поможет задобрить это хищное создание, которое любит мясо. Обязательно приготовьте, ведь такая выпечка порадует и детей, и взрослых!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Мука 350 Грамм (может понадобиться чуть больше или меньше, в зависимости от муки)

Соль 1/2 Чайных ложки (+ дополнительно в начинку)

Сахар 2 Ст. ложки (без горки)

Дрожжи 1 Чайная ложка (сухие)

Растительное масло 50 Миллилитров

Желток 1 Штука (для смазывания)

Фарш 300 Грамм (любой)

Лук 1 Штука

Картофель 2 Штуки

Специи По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

225 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог "Дракон" на Новый год 2024»

Подготовьте все ингредиенты. Фарш можно взять любой, но сочнее получится если взять смешанный.

Соедините тёплое молоко, растительное масло, сахар, соль, яйцо и дрожжи.

Перемешайте и оставьте на 10 минут.

Затем частями добавьте муку. У меня обычно уходит 350-400 грамм, но может понадобиться и чуть меньше или больше.

Готовое тесто должно быть чуть липкое, но в то же время мягкое и пластичное. Соберите его в шар, смажьте растительным маслом, накройте миску пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте примерно на 1,5 часа.

Тесто должно увеличиться в размере почти в два раза.

Подошедшее тесто необходимо обмять и дать ему подняться ещё раз, оставив примерно на час.

В это время приготовьте начинку. Начинка может быть совершенно любая на ваш вкус. Тесто универсальное и подойдёт ко всему. Я соединила мясной фарш с нарезанным мелкими кубиками луком и картофелем. Соль и специи берите по вкусу.

Теперь необходимо тесто разделить на части. Часть побольше оставьте для туловища. Одна часть поменьше — это будет заготовка для головы. Две части чуть поменьше — крылья. И три части примерно одного размера — кончик хвоста и ноги.

И несколько маленьких заготовок можно оставить для "шипов" нашего дракончика.

Раскатайте самую большую часть, примерно как на фото и выложите начинку. Рекомендую пирог выпекать на специальном коврике или использовать хорошую пекарскую бумагу. Поэтому раскатывать тесто можно сразу на ней.

Тщательно защипните края, чтобы начинка не пустила сок, переверните швом вниз и сформируйте туловище будущего дракона.

Из кусочка теста поменьше, аналогично сформируйте голову, придавая нужную форму. Тесто на самом деле очень пластичное и с ним невероятно удобно работать. Формируйте круглые или овальные пирожки и руками придавайте им необходимую форму — это очень занимательно и легко! Проявите всю свою фантазию!

Из кусочков поменьше сформируйте пирожки для крыльев, ножек и хвоста. Шипы тоже сделать очень легко, я формировала пирожки по типу вареников и просто прикладывала их к спине и голове.

Накройте пирог полотенцем и оставьте на 20 минут, после чего смажьте желтком. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут, пока верх не подрумянится.

Пирог "Дракон" готов. Дайте ему немного остыть, а затем аккуратно переложите с противня. Перед подачей можно сделать из маслин глазки, носик и рот. Можете использовать любые другие подручные средства по желанию.

С наступающим Новым годом!