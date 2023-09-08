Рецепт: Тушеное мясо с овощами по-восточному — По-домашнему

Ингредиенты:

баранина на кости — 1 кг.;

лук репчатый — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец чорный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Не знаете что приготовить, тогда готовим мясное блюдо с овощами. Получается очень вкусно, сочно и без мороки. У меня нынче баранины на кости. Берём баранину хорошенько её промываем в проточной холодной воде по возможности убираем все косточки которые откололись при рубке мясо.

Мясо немного обсушим бумажным полотенцем от лишней воды это нужно сделать чтобы когда мы положим мясо на сковороду оно не стрелялось. На сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем наши куски мяса со всех сторон до золотистого цвета как бы запечатывая мясо

как мясо наше запечаталось добавляем одну крупную луковицу нарезанную полукольцами

обжариваем мясо с луком следом добавляем болгарский перец и помидор. Помидоры с болгарким перцем можно нарезать произвольно, кому как нравится но лучше покрупнее. Солим перчим по вкусу можно добавить любимые приправы

Всё хорошенько перемешиваем накрываем плотно крышкой и томим на медленном медленном огне, примерно полтора часа.

Периодически помешивая. Наконец-то чудесное блюдо готово. Посмотрите сколько у него получается сочного вкусного бульона здесь не было ни капли воды это всё в собственном соку.

Мясо можно брать как на кости так и без, не только баранину но и говядину получается также вкусно и сочно. Пробуйте готовьте не пожалеете. Приятного аппетита, пока пока.

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 600 руб.