Описание приготовления:

Для украшения снеговиков всегда используйте подручные продукты. Носик, например, вы можете нарисовать той же сахарной глазурью, покрасив ее в оранжевый цвет. Пуговки также можете нарисовать цветной глазурью или черным шоколадом.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 220-250 Грамм

Крахмал картофельный 80 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Яйцо куриное 1 Штука

Ванильный экстракт 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Сахарная пудра 100+100 Грамм

Яичный белок 1 Штука

Маршмеллоу 12-15 Штук

Шоколад черный 30 Грамм

Лимонный сок По вкусу (по желанию)

Количество порций 12

Калорийность

352 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

72 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогоднее печенье "Тающие снеговики"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья.

В глубокую миску вбейте крупное яйцо, всыпьте 100 грамм пудры, взбейте все до однородного состояния.

Сливочное масло растопите в микроволновке, влейте в миску, очень быстро взбейте, чтобы яйца не свернулись.

Всыпьте крахмал, соль, влейте экстракт ванили, подсыпайте муку постепенно. Ее количество может зависеть от размера яйца.

Замесите тесто, оно должно быть гладким, не клеящимся к рукам, как пластилин.

Раскатайте тесто между двумя листами пергамента, вырежьте заготовки любой круглой формой, лучше всего — малым сервировочным кольцом. Переложите заготовки на противень, выстеленный пергаментом и отправьте в холодильник на 10 минут. За это время разогрейте духовку. Отправьте противень в духовку ровно на 10 минут в режиме "верх/низ".

А пока подготовьте все необходимое для декора печенья. Маршмеллоу и черный шоколад должны быть обязательно, все остальное по вашему желанию. У меня конфеты, из которых я сделаю носики, желейные ленты, из которых я сделаю шарфики и семечки в глазури, они будут служить в качестве пуговичек.

Белок куриного яйца взбейте с оставшимися 100 грамм сахарной пудры до глянцевой однородной глазури, если есть в доме лимон — влейте немного лимонного сока.

Растопите шоколад, сделайте небольшой надрез на маршмеллоу, вставьте конфету в виде носика, нарисуйте шоколадом глазки и ротик. Дайте время шоколаду застыть.

Смажьте каждое печенье сахарной глазурью, поставьте сверху голову снеговика, порвите руками желейные ленты на тонкие полосочки, оберните ими вокруг шеи, положите конфеты в виде пуговичек. Оставьте снеговиков до полного застывания глазури.

Когда глазурь полностью застынет, нарисуйте ручки растопленным черным шоколадом и еще раз дайте застыть.

Новогоднее печенье "Тающие снеговики" готово! Вкусное и очень забавное! Приятных вам семейных праздников!