Рецепт: Заварные пирожные с шоколадной глазурью — в духовке

Ингредиенты:
мука — 180 грамм;
молоко — 450 мл;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 1 пакет;
вода — 50 мл;
яйца куриные — 5 штук;
масло сливочное — 100 грамм;
шоколад черный — 100 грамм;
сливочное масло для глазури — 20 грамм;
сахар — 120 грамм;
яйца для заварного крема — 4 штуки;
сливочное масло для заварного крема — 100 грамм;
мука для заварного крема — 3 ст.л.
Способ приготовления: Всем привет! К Новому Году пекла заварные пирожные с заварным кремом. Предлагаю приготовить и вам. Готовятся не сложно. Получаются вкусно.
Итак, нальём в кастрюлю воды, выложим в нее сливочное масло, и на маленьком огне растопим масло.
Доведём смесь до кипения и пересыпем туда муку, постоянно помешивая ложкой, добавим щепотку соли.
Таким образом, получаем заварное тесто. Отставляем смесь в сторону и постепенно добавляем в тесто яйца.
Добавляем по одному, тщательно перемешиваем ложкой. Можно сказать вмешиваем яйца в тесто. Готовое тесто необходимо выкладывать маленькой ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выкладываем на расстоянии, так как пирожные увеличиваются в размере, когда выпекаются.
Выпекаем пирожные в течение минут тридцати или тридцати пяти, на не слишком большом огне до румяности. Пирожные должны хорошо подняться и пропечся.
Теперь готовим заварной крем. Выливаем молоко в кастрюльку, добавляем в него ванильный сахар и обычный сахар, перемешиваем. Нагреваем молоко до кипения почти. Яйца смешиваем с мукой, растираем хорошо, а затем тонкой струйкой выливаем в горячее молоко. Всё время перемешиваем, завариваем крем. Держим на огне недолго до загустения. Отставляем крем в сторону, остужаем. Добавляем сливочное масло и тщательно взбиваем. Если нет миксера, то можно воспользоваться даже вилкой.
Крем должен получиться достаточно густым и без комочков.
Остывшие пирожные начинаем кремом либо с помощью кондитерского мешка, либо с помощью чайной ложки. Надрезаем пирожное сбоку ножом, вкладываем крем и закрываем пирожное.
Готовим глазурь. Растапливаем шоколад вместе с водой сливочным маслом, перемешиваем до однородности.
Можно для глазури взять шоколад с орехами, как у меня. Так получится ещё вкуснее.
Обмакиваем каждое пирожное в глазурь или поливаем его глазурью с помощью ложки. Остужаем пирожные и можно подавать.
Приятного аппетита! Такое количество пирожных вы не купите в магазине за те деньги, которые потрачены на продукты для приготовления этой вкуснятины. Всего получилось двадцать семь штук. К тому же вы точно будете знать, что и какого качества продукты вы положили в тесто и крем.
Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.