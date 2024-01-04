Рецепт: Заварные пирожные с шоколадной глазурью — в духовке

Ингредиенты:

мука — 180 грамм;

молоко — 450 мл;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 пакет;

вода — 50 мл;

яйца куриные — 5 штук;

масло сливочное — 100 грамм;

шоколад черный — 100 грамм;

сливочное масло для глазури — 20 грамм;

сахар — 120 грамм;

яйца для заварного крема — 4 штуки;

сливочное масло для заварного крема — 100 грамм;

мука для заварного крема — 3 ст.л.

Способ приготовления: Всем привет! К Новому Году пекла заварные пирожные с заварным кремом. Предлагаю приготовить и вам. Готовятся не сложно. Получаются вкусно.

Итак, нальём в кастрюлю воды, выложим в нее сливочное масло, и на маленьком огне растопим масло.

Доведём смесь до кипения и пересыпем туда муку, постоянно помешивая ложкой, добавим щепотку соли.

Таким образом, получаем заварное тесто. Отставляем смесь в сторону и постепенно добавляем в тесто яйца.

Добавляем по одному, тщательно перемешиваем ложкой. Можно сказать вмешиваем яйца в тесто. Готовое тесто необходимо выкладывать маленькой ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выкладываем на расстоянии, так как пирожные увеличиваются в размере, когда выпекаются.

Выпекаем пирожные в течение минут тридцати или тридцати пяти, на не слишком большом огне до румяности. Пирожные должны хорошо подняться и пропечся.

Теперь готовим заварной крем. Выливаем молоко в кастрюльку, добавляем в него ванильный сахар и обычный сахар, перемешиваем. Нагреваем молоко до кипения почти. Яйца смешиваем с мукой, растираем хорошо, а затем тонкой струйкой выливаем в горячее молоко. Всё время перемешиваем, завариваем крем. Держим на огне недолго до загустения. Отставляем крем в сторону, остужаем. Добавляем сливочное масло и тщательно взбиваем. Если нет миксера, то можно воспользоваться даже вилкой.

Крем должен получиться достаточно густым и без комочков.

Остывшие пирожные начинаем кремом либо с помощью кондитерского мешка, либо с помощью чайной ложки. Надрезаем пирожное сбоку ножом, вкладываем крем и закрываем пирожное.

Готовим глазурь. Растапливаем шоколад вместе с водой сливочным маслом, перемешиваем до однородности.

Можно для глазури взять шоколад с орехами, как у меня. Так получится ещё вкуснее.

Обмакиваем каждое пирожное в глазурь или поливаем его глазурью с помощью ложки. Остужаем пирожные и можно подавать.

Приятного аппетита! Такое количество пирожных вы не купите в магазине за те деньги, которые потрачены на продукты для приготовления этой вкуснятины. Всего получилось двадцать семь штук. К тому же вы точно будете знать, что и какого качества продукты вы положили в тесто и крем.

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.