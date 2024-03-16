Панкейки классические

Панкейки – это классические американские блинчики. Они меньше по размеру, чем обычные блины и более пышные. Готовятся панкейки практически без масла. Для вашего идеального завтрака мы подобрали 10 отличных рецептов панкейков.

Классические панкейки на молоке в домашних условиях

Панкейки – это что-то среднее между привычными нам блинами и оладьями. Чтобы панкейки получились пышными и румяными, жарить их нужно на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 250 гр.

Молоко коровье 300 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 2 ч.л.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

Чтобы приготовить панкейки по классическому рецепту, взбейте в миске яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Молоко подогрейте, но не кипятите. Добавьте его в пышную яичную массу, перемешайте. Далее частями всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Вместе с мукой всыпайте разрыхлитель. Ваше тесто должно быть по консистенции как сгущенное молоко. Разогрейте сковороду и убавьте огонь до среднего. Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Выкладывайте тесто на сковороду и формируйте круглые блинчики. Панкейки готовятся достаточно медленно, они должны хорошо пропечься. Переворачивайте панкейки. когда жидкая сторона покроется пузырьками Жарьте их с обеих сторон до красивого румяного цвета. Подавать панкейки можно с любыми добавками по вашему вкусу.

Приятного аппетита!

Пышные и воздушные панкейки на кефире

Панкейки на кефире получаются нежными и воздушными. Их можно подавать на завтрак с медом, сгущенным молоком, вареньем, свежими ягодами и фруктами. Замесить тесто и приготовить панкейки очень просто.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Кефир – 220 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Мука пшеничная – 1 стакан.

Сода – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Кефир немного подогрейте, смешайте его в миске с яйцом, сахаром, солью и подсолнечным маслом.

2. Добавьте в миску просеянную муку, разрыхлитель и соду, хорошо перемешайте.

3. Тесто получается таким же густым, как для оладий.

4. На сухую раскаленную сковороду с антипригарным покрытием выкладывайте тесто и формируйте круглые панкейки. Жарьте на среднем огне, когда на поверхности появятся пузырьки, переворачивайте панкейки и жарьте их с другой стороны.

5. Панкейки сложите стопочкой и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Банановые панкейки в домашних условиях

По сути это обычные панкейки, обогащенные вкусом и ароматом, которыми обладает банан. С такой вкусной выпечки приятно начинать новый день, она точно насытит вас и поднимет настроение.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Молоко – 320 мл.

Банан – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука пшеничная – 250 гр.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте ингредиенты венчиком.

2. Банан очистите от кожуры и разомните в пюре. Добавьте банановую массу и размягченное сливочное масло в миску, хорошо перемешайте.

3. Затем влейте молоко и всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замесите тесто для панкейков.

4. Сковороду разогрейте, в центр выложите 2-3 столовые ложки теста и сформируйте панкейк. Жарьте его с обеих сторон до румяного цвета.

5. Готовые панкейки сложите стопкой, полейте медом или вареньем и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Американские панкейки – классический рецепт

Панкейки – это пышные блинчики на американский манер. Тесто для них замешивается густое и воздушное для того, чтобы они не очень сильно растекались по сковороде. В классическом варианте подачи, каждый блинчик смазывают сливочным маслом, кладут их друг на друга и поливают кленовым сиропом.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 30 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Молоко – 250 мл.

Мука пшеничная – 250 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до образования пышной пены.

2. Влейте половину молока и постепенно всыпьте просеянную муку, смешайте, чтобы не было комков. Затем добавьте вторую часть молока и хорошо перемешайте.

3. Соду погасите уксусом, добавьте в тесто. Также влейте растительное масло и еще раз перемешайте тесто.

4. С помощью кисточки смажьте сковороду растительным маслом. Это нужно сделать только перед первым блинчиком.

5. Выкладывайте тесто столовой ложкой и формируйте небольшие круглые панкейки. Жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета.

6. Панкейки сложите стопочкой и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Как испечь японские панкейки на сковороде?

Японцы имеют свой уникальный взгляд на приготовление панкейков. Выпечка отличается особой пышностью и даже чем-то напоминает суфле. Этот эффект достигается введением в тесто взбитых белков.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 1 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Сахар ванильный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте сахар и хорошо взбейте венчиком.

2. Затем влейте в желтковую массу молоко, перемешайте. далее всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста. Замесите однородное тесто.

3. Белки переложите в абсолютно сухую емкость и взбейте их со щепоткой соли до устойчивых пиков. Взбитые белки добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

4. Сковороду разогрейте на среднем огне, растопите немного сливочного масла.

5. Выложите тесто на сковороду: на один панкейк по 2 столовые ложки теста. Жарьте панкейки под крышкой пару минут.

6. Затем сверху положите еще по одной столовой ложке теста и жарьте еще 2 минуты.

7. Затем переверните панкейки на другую сторону и под закрытой крышкой доведите их до готовности.

8. Готовые панкейки получаются воздушными и нежными, подавайте их с медом и свежими ягодами.

Приятного аппетита!

Воздушные панкейки на молоке с разрыхлителем

Панкейки – это небольшие пышные блинчики, которые в Америке обычно подают на завтрак. Их поливают различными сладкими добавками: кленовым сиропом, медом, джемом или вареньем.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 150 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Яйцо взбейте с сахаром, затем влейте молоко комнатной температуры и добавьте соль, хорошо перемешайте.

2. Далее добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите однородное тесто.

3. Разогрейте сковороду, вливайте на нее небольшое количество теста и жарьте панкейки с двух сторон.

4. Панкейки должны хорошо пропечься. Когда на поверхности блинчика начнут появляться пузырьки, можно переворачивать его.

5. Со второй стороны жарьте панкейки 1-1,5 минуты.

6. Готовые панкейки подавайте на завтрак с медом или вареньем.

Приятного аппетита!

Очень вкусные шоколадные панкейки в домашних условиях

Необычный, вкусный и сытный завтрак всего за полчаса. Чтобы сделать панкейки шоколадными, можно добавить в тесто какао и шоколад, это придаст выпечке красивый цвет и восхитительный аромат.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Какао – 2 ст.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Шоколад – 40 гр.

Процесс приготовления:

1. Шоколад растопите на водяной бане вместе со сливочным маслом.

2. В миске смешайте просеянную муку, какао, разрыхлитель для теста, сахар и соль. Затем добавьте яйца и молоко, перемешайте.

3. Добавьте в тесто растопленный шоколад, перемешайте.

4. Тесто должно получится густым и воздушным.

5. Жарьте панкейки на сухой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Посыпьте их сахарной пудрой и подавайте со свежими ягодами и фруктами на стол.

Приятного аппетита!

ПП панкейки — вкусный и полезный рецепт

Выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Панкейки на овсяной муке получаются вкусными и пышными. Как и любые другие блинчики их можно подавать с натуральным медом или йогуртом.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 100 мл.

Банан – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука овсяная – 60 гр.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте кефир, яичный желток, растительное масло и мякоть банана.

2. При помощи блендера взбейте массу до однородного состояния.

3. Затем добавьте просеянную муку, перемешайте и оставьте тесто на 5-10 минут.

4. Яичный белок взбейте до образования плотной пены. Затем добавьте белковую массу в тесто и перемешайте медленными движениями.

5. На сухую разогретую сковороду выкладывайте по 2-3 столовые ложки теста, формируйте панкейки и жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета. Огонь должен быть не очень сильным, чтобы блинчики хорошо пропеклись и не подгорели.

6. Готовые панкейки сложите стопкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления панкейков на воде с яйцами

Даже на воде ваши панкейки получатся вкусными и пышными. Это традиционные американские блины, которые жарятся на сухой сковороде без использования масла. Их можно подать на завтрак или полдник.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2-3.

Ингредиенты:

Вода – 125 мл.

Соль – 0,25 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Мука пшеничная – 150 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В миску влейте воду, добавьте желток и хорошо перемешайте.

2. Затем в миску всыпьте соль и ванилин. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте эту смесь в миску.

3. Влейте в тесто оливковое масло и хорошо перемешайте.

4. Белок взбейте с сахаром до образования плотной пены. Взбитый белок медленными движениями вмешайте в тесто.

5. На сухую разогретую сковороду выкладывайте по 3 столовые ложки теста и жарьте панкейки с обеих сторон.

6. Готовые панкейки сложите друг на друга и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Пышные панкейки с добавлением соды

Если обычные блины и оладьи вам надоели, попробуйте испечь настоящие американские панкейки. Эта выпечка получается нежной и воздушной, идеально подходит для сытного семейного завтрака.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл.

Сахар – 4 ст.л.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 2 ст.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус столовый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, всыпьте сахар и соль. Взбейте ингредиенты венчиком.

2. Далее влейте молоко и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте.

3. После этого просейте в миску муку и заместите тесто.

4. В конце погасите соду уксусом и добавьте в тесто.

5. Жарьте панкейки на сухой сковороде на среднем огне.

6. Когда на поверхности блинчиков появятся пузырьки, переверните и жарьте их до готовности с другой стороны.

7. Пышные панкейки подавайте с медом или вареньем.

Приятного аппетита!