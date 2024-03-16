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Панкейки классические

На чтение: 9 минут
Панкейки классические

Панкейки – это классические американские блинчики. Они меньше по размеру, чем обычные блины и более пышные. Готовятся панкейки практически без масла. Для вашего идеального завтрака мы подобрали 10 отличных рецептов панкейков.

Классические панкейки на молоке в домашних условиях

Панкейки – это что-то среднее между привычными нам блинами и оладьями. Чтобы панкейки получились пышными и румяными, жарить их нужно на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Панкейки классические

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Молоко коровье 300 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Разрыхлитель 2 ч.л.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Панкейки классические

    Чтобы приготовить панкейки по классическому рецепту, взбейте в миске яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром.

  2. Панкейки классические

    Молоко подогрейте, но не кипятите. Добавьте его в пышную яичную массу, перемешайте.

  3. Панкейки классические

    Далее частями всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Вместе с мукой всыпайте разрыхлитель.

  4. Панкейки классические

    Ваше тесто должно быть по консистенции как сгущенное молоко.

  5. Панкейки классические

    Разогрейте сковороду и убавьте огонь до среднего. Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Выкладывайте тесто на сковороду и формируйте круглые блинчики. Панкейки готовятся достаточно медленно, они должны хорошо пропечься. Переворачивайте панкейки. когда жидкая сторона покроется пузырьками

  6. Панкейки классические

    Жарьте их с обеих сторон до красивого румяного цвета.

  7. Панкейки классические

    Подавать панкейки можно с любыми добавками по вашему вкусу.

Приятного аппетита!

Пышные и воздушные панкейки на кефире

Панкейки на кефире получаются нежными и воздушными. Их можно подавать на завтрак с медом, сгущенным молоком, вареньем, свежими ягодами и фруктами. Замесить тесто и приготовить панкейки очень просто.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Кефир – 220 мл.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Мука пшеничная – 1 стакан.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Кефир немного подогрейте, смешайте его в миске с яйцом, сахаром, солью и подсолнечным маслом.

Панкейки классические

2. Добавьте в миску просеянную муку, разрыхлитель и соду, хорошо перемешайте.

Панкейки классические

3. Тесто получается таким же густым, как для оладий.

Панкейки классические

4. На сухую раскаленную сковороду с антипригарным покрытием выкладывайте тесто и формируйте круглые панкейки. Жарьте на среднем огне, когда на поверхности появятся пузырьки, переворачивайте панкейки и жарьте их с другой стороны.

Панкейки классические

5. Панкейки сложите стопочкой и подавайте на стол.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Банановые панкейки в домашних условиях

По сути это обычные панкейки, обогащенные вкусом и ароматом, которыми обладает банан. С такой вкусной выпечки приятно начинать новый день, она точно насытит вас и поднимет настроение.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Молоко – 320 мл.
  • Банан – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте ингредиенты венчиком.

Панкейки классические

2. Банан очистите от кожуры и разомните в пюре. Добавьте банановую массу и размягченное сливочное масло в миску, хорошо перемешайте.

Панкейки классические

3. Затем влейте молоко и всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замесите тесто для панкейков.

Панкейки классические

4. Сковороду разогрейте, в центр выложите 2-3 столовые ложки теста и сформируйте панкейк. Жарьте его с обеих сторон до румяного цвета.

Панкейки классические

5. Готовые панкейки сложите стопкой, полейте медом или вареньем и подавайте на стол.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Американские панкейки – классический рецепт

Панкейки – это пышные блинчики на американский манер. Тесто для них замешивается густое и воздушное для того, чтобы они не очень сильно растекались по сковороде. В классическом варианте подачи, каждый блинчик смазывают сливочным маслом, кладут их друг на друга и поливают кленовым сиропом.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 250 мл.
  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до образования пышной пены.

Панкейки классические

2. Влейте половину молока и постепенно всыпьте просеянную муку, смешайте, чтобы не было комков. Затем добавьте вторую часть молока и хорошо перемешайте.

Панкейки классические

3. Соду погасите уксусом, добавьте в тесто. Также влейте растительное масло и еще раз перемешайте тесто.

Панкейки классические

4. С помощью кисточки смажьте сковороду растительным маслом. Это нужно сделать только перед первым блинчиком.

Панкейки классические

5. Выкладывайте тесто столовой ложкой и формируйте небольшие круглые панкейки. Жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета.

Панкейки классические

6. Панкейки сложите стопочкой и подавайте на стол.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Как испечь японские панкейки на сковороде?

Японцы имеют свой уникальный взгляд на приготовление панкейков. Выпечка отличается особой пышностью и даже чем-то напоминает суфле. Этот эффект достигается введением в тесто взбитых белков.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Сахар ванильный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте сахар и хорошо взбейте венчиком.

Панкейки классические

2. Затем влейте в желтковую массу молоко, перемешайте. далее всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста. Замесите однородное тесто.

Панкейки классические

3. Белки переложите в абсолютно сухую емкость и взбейте их со щепоткой соли до устойчивых пиков. Взбитые белки добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

Панкейки классические

4. Сковороду разогрейте на среднем огне, растопите немного сливочного масла.

Панкейки классические

5. Выложите тесто на сковороду: на один панкейк по 2 столовые ложки теста. Жарьте панкейки под крышкой пару минут.

Панкейки классические

6. Затем сверху положите еще по одной столовой ложке теста и жарьте еще 2 минуты.

Панкейки классические

7. Затем переверните панкейки на другую сторону и под закрытой крышкой доведите их до готовности.

8. Готовые панкейки получаются воздушными и нежными, подавайте их с медом и свежими ягодами.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Воздушные панкейки на молоке с разрыхлителем

Панкейки – это небольшие пышные блинчики, которые в Америке обычно подают на завтрак. Их поливают различными сладкими добавками: кленовым сиропом, медом, джемом или вареньем.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 150 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Яйцо взбейте с сахаром, затем влейте молоко комнатной температуры и добавьте соль, хорошо перемешайте.

Панкейки классические

2. Далее добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите однородное тесто.

Панкейки классические

3. Разогрейте сковороду, вливайте на нее небольшое количество теста и жарьте панкейки с двух сторон.

Панкейки классические

4. Панкейки должны хорошо пропечься. Когда на поверхности блинчика начнут появляться пузырьки, можно переворачивать его.

Панкейки классические

5. Со второй стороны жарьте панкейки 1-1,5 минуты.

Панкейки классические

6. Готовые панкейки подавайте на завтрак с медом или вареньем.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Очень вкусные шоколадные панкейки в домашних условиях

Необычный, вкусный и сытный завтрак всего за полчаса. Чтобы сделать панкейки шоколадными, можно добавить в тесто какао и шоколад, это придаст выпечке красивый цвет и восхитительный аромат.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл.
  • Какао – 2 ст.л.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 1 ст.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Шоколад – 40 гр.

Процесс приготовления:

1. Шоколад растопите на водяной бане вместе со сливочным маслом.

Панкейки классические

2. В миске смешайте просеянную муку, какао, разрыхлитель для теста, сахар и соль. Затем добавьте яйца и молоко, перемешайте.

Панкейки классические

3. Добавьте в тесто растопленный шоколад, перемешайте.

Панкейки классические

4. Тесто должно получится густым и воздушным.

Панкейки классические

5. Жарьте панкейки на сухой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Посыпьте их сахарной пудрой и подавайте со свежими ягодами и фруктами на стол.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

ПП панкейки — вкусный и полезный рецепт

Выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Панкейки на овсяной муке получаются вкусными и пышными. Как и любые другие блинчики их можно подавать с натуральным медом или йогуртом.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир – 100 мл.
  • Банан – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука овсяная – 60 гр.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте кефир, яичный желток, растительное масло и мякоть банана.

Панкейки классические

2. При помощи блендера взбейте массу до однородного состояния.

Панкейки классические

3. Затем добавьте просеянную муку, перемешайте и оставьте тесто на 5-10 минут.

Панкейки классические

4. Яичный белок взбейте до образования плотной пены. Затем добавьте белковую массу в тесто и перемешайте медленными движениями.

Панкейки классические

5. На сухую разогретую сковороду выкладывайте по 2-3 столовые ложки теста, формируйте панкейки и жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета. Огонь должен быть не очень сильным, чтобы блинчики хорошо пропеклись и не подгорели.

Панкейки классические

6. Готовые панкейки сложите стопкой и подавайте к столу.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления панкейков на воде с яйцами

Даже на воде ваши панкейки получатся вкусными и пышными. Это традиционные американские блины, которые жарятся на сухой сковороде без использования масла. Их можно подать на завтрак или полдник.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2-3.

Ингредиенты:

  • Вода – 125 мл.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Мука пшеничная – 150 гр.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В миску влейте воду, добавьте желток и хорошо перемешайте.

Панкейки классические

2. Затем в миску всыпьте соль и ванилин. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте эту смесь в миску.

Панкейки классические

3. Влейте в тесто оливковое масло и хорошо перемешайте.

Панкейки классические

4. Белок взбейте с сахаром до образования плотной пены. Взбитый белок медленными движениями вмешайте в тесто.

Панкейки классические

5. На сухую разогретую сковороду выкладывайте по 3 столовые ложки теста и жарьте панкейки с обеих сторон.

Панкейки классические

6. Готовые панкейки сложите друг на друга и подавайте к чаю.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

Пышные панкейки с добавлением соды

Если обычные блины и оладьи вам надоели, попробуйте испечь настоящие американские панкейки. Эта выпечка получается нежной и воздушной, идеально подходит для сытного семейного завтрака.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4-5.

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Сода пищевая – 1 ч.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Уксус столовый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В миску разбейте яйцо, всыпьте сахар и соль. Взбейте ингредиенты венчиком.

Панкейки классические

2. Далее влейте молоко и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте.

Панкейки классические

3. После этого просейте в миску муку и заместите тесто.

Панкейки классические

4. В конце погасите соду уксусом и добавьте в тесто.

Панкейки классические

5. Жарьте панкейки на сухой сковороде на среднем огне.

Панкейки классические

6. Когда на поверхности блинчиков появятся пузырьки, переверните и жарьте их до готовности с другой стороны.

Панкейки классические

7. Пышные панкейки подавайте с медом или вареньем.

Панкейки классические

Приятного аппетита!

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