ГлавнаяРецептыНовый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской Новый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской На чтение: 1 минута Попробуйте в этом году сделать на Новый год простой салат с яйцом и сыром. Первая леди Елена Зеленская рассказала, как его приготовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат будет иметь отличный вкус и самостоятельно. Однако его также можно использовать как начинку для тарталеток. Вместо сметаны вы можете использовать майонез. Выбирайте соус по собственному вкусу. Обязательно попробуйте Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Салат с яйцом, сыром и куркумой Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 яйца; – 50 граммов твердого сыра; – 10 стеблей зеленого лука; – четвертина чайной ложки куркумы; – 2 столовые ложки сметаны; – соль по вкусу. Из яиц может получиться отличный салат / Фото unsplash Приготовление: Отварите два куриных яйца до полной готовности. Для этого понадобится ориентировочно 10 минут. Затем залейте их холодной водой, почистьте и нарежьте большими кубиками. Натрите на большой терке сыр. Вместе с куркумой и солью добавьте его к порезанным яйцам. Заправьте салат сметаной и сразу же подавайте к столу. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить культовую «Белочку» – для нее нужно всего 3 ингредиента. Поделитесь с друзьями