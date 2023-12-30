Новый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской

Попробуйте в этом году сделать на Новый год простой салат с яйцом и сыром. Первая леди Елена Зеленская рассказала, как его приготовить.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат будет иметь отличный вкус и самостоятельно. Однако его также можно использовать как начинку для тарталеток.

Вместо сметаны вы можете использовать майонез. Выбирайте соус по собственному вкусу.

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Салат с яйцом, сыром и куркумой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 50 граммов твердого сыра;

– 10 стеблей зеленого лука;

– четвертина чайной ложки куркумы;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль по вкусу.

Из яиц может получиться отличный салат / Фото unsplash

Приготовление:

Отварите два куриных яйца до полной готовности. Для этого понадобится ориентировочно 10 минут. Затем залейте их холодной водой, почистьте и нарежьте большими кубиками. Натрите на большой терке сыр. Вместе с куркумой и солью добавьте его к порезанным яйцам. Заправьте салат сметаной и сразу же подавайте к столу.

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