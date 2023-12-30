Описание приготовления:

Основа такого новогоднего салата — свиные сердечки, яйца вареные и маринованный лук, эти компоненты сделают «елочку» действительно сытной. Мне очень нравится сочетание мяса и фруктов (киви идеально сочетается со свиным сердечком и майонезом), для праздничного меню это то, что нужно! Укроп нам понадобится в декоративных целях (еловые ветви). Что касается остальных деталей декора новогоднего салата, то ими станут слайсы киви, майонез (это гирлянда), ягоды калины (игрушки), можно использовать красный перец кубики или зерна граната. Попробуйте мой новогодний салат!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Сердце свиное 2 Штуки (вареное)

Яйцо 2 Штуки (вареное)

Лук репчатый 2 Штуки

Уксус яблочный 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Майонез 2-3 Ст. ложек

Киви 3 Штуки (для украшения салата)

Укроп По вкусу (по желанию)

Количество порций 6

Как приготовить «Салат "Новогодний"»

Подготовьте ингредиенты. Приступим!

Очистите репчатый лук, порежьте тонко полукольцами и выложите в глубокую тарелочку или пиалу, полейте уксусом и оставьте на 10-15 минут мариноваться. Мне нравится лук сладковатый, поэтому я еще добавляю пару щепотку сахара в лук, но это по желанию.

Свиные сердца порежьте кубиками.

Очистите вареные яйца, порежьте кубиками.

Маринованный лук промойте под холодной водой, отожмите руками и выложите в салатник.

Добавьте майонез, соль и перец черный молотый.

Перемешайте салат. В таком виде его можно хранить несколько часов до праздничного стола.

Разместите салат на одном большом салатнике или двух небольших в виде елочек.

Очистите киви, порежьте на половинки, потом каждую тонкими слайсами. Закройте слайсами весь салат.

Украсьте укропом, имитируя еловые ветви, любыми ягодами (гранат, калина).

Салат готов!

По желанию можно сделать майонезную гирлянду на елочке. Счастливого нового Года!