Новый салат на праздничный стол: простой рецепт. Бесподобное сочетание ингредиентов

Стоимость готовых салатов в магазинах поражает. Небольшое количество листьев, помидор и иногда мяса может иметь достаточно высокую цену. При этом, покупные салаты нельзя назвать очень вкусными. Как правило, на витрине они находятся слишком долго, что сказывается на состоянии овощей. Попросту листья салата и другие компоненты теряют прежний вкус и аромат.

Поэтому рекомендуется готовить салаты самостоятельно дома. Так вы будете уверены в свежести всех продуктов в блюде и сможете подобрать рецепт, который больше нравится. Расскажем о том, как приготовить праздничный салат с черносливом.

Ингредиенты для салата с черносливом:

Вареное куриное филе — 200 г;

Острая корейская морковь — 100 г;

Чернослив без косточек — 120 г;

Болгарский перец — 100 г;

Грецкие орехи — 50 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Тертый сыр — 80 г;

Сметана 15% — 1,5 ст.л.;

Майонез — 2,5 ст.л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление салата с черносливом:

Шинкуем мелко корейскую морковь, нарезаем тонкими пластинами чернослив. Измельчаем на волокна вареное куриное филе, соединяем с черносливом и корейской морковью.

Очищенный болгарский перец нарезаем маленьким кубиком, выкладываем к остальным компонентам салата. Натираем на маленьких резцах терки сыр, перекладываем в салат.

Ножом превращаем в мелкую крошку грецкие орехи, добавляем в салат вместе с зубчиками чеснока, пропущенными через пресс.

Заправляем блюдо сметаной и майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

По вкусу в салат можно добавить черный молотый перец. Он сделает салат более интересным на вкус.