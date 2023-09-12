Описание приготовления:

Ниже я расскажу подобнее, как приготовить "Огонек" из зеленых помидоров на зиму. Количество острого перца подбирайте на свой вкус. Если хотите сделать закуску более острой, то не убирайте семена из перцев. "Огонек" идеально будет сочетаться с гарниром из картофеля или ржаным хлебом.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоры зеленые 700 Грамм

Морковь 500 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Острый перец красный 1-3 Штук

Масло растительное 50 Миллилитров

Соль 1 Ст. ложка

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

48 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Огонек" из зеленых помидоров на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Зеленые помидоры помойте, удалите плодоножку и разрежьте на четвертинки. Морковь помойте, очистите и нарежьте ломтиками. Чеснок очистите от шелухи, у острого перца отрежьте зубчики.

Измельчите все ингредиенты через мясорубку.

Получившуюся массу перелейте в сотейник, добавьте соль и растительное масло. Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте температуру до минимальной и томите около 40 минут. Масса должна поменять цвет и увариться.

Добавьте в конце уксус, прогрейте еще 1 минуту.

Готовую закуску разложите по чистым стерилизованным банкам. Герметично закатайте и уберите в прохладное место на хранение.

"Огонек" из зеленых помидоров на зиму готов!