Сливочный суп с кабачками: рецепт без мяса

Первое блюдо, приготовленное без мяса, может быть фантастически вкусным. Сварив нежный сливочный суп с кабачками, вы убедитесь, что так оно и есть. Ведь благодаря большому количеству овощей это блюдо имеет очень насыщенный вкус.

Если вы хотите сварить суп как можно быстрее, советуем нарезать основные ингредиенты достаточно мелко (и не слишком заморачиваться над красотой кубиков). Так овощи быстрее сварятся. К тому же все ингредиенты затем всё равно нужно будет пробить блендером в однородную массу, потому никто не увидит, насколько аккуратной была нарезка продуктов.

Что добавить в сливочный суп с кабачками

Готовя это первое блюдо, мы использовали сливки, которые слегка подогрели перед добавлением к остальным ингредиентам. Вы можете взять их либо же плавленый сыр. Его нужно будет предварительно измельчить, используя нож или терку. Также можете добавить в суп 100 г сливочного сыра. Любой выбранный вами из этих продукт придаст блюду неимоверно нежный вкус.

Ингредиенты

Лук2 шт. Морковь200 г Кабачок700 г Картофель2 шт. Петрушка по вкусу Чеснок2 зуб. Подсолнечное масло1 ст. л. Сливочное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Мускатный орех1 щеп. Сливки200 мл Вода по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке.Разогреваем кастрюлю с подсолнечным и со сливочным маслом. Всыпаем морковь и лук. Обжариваем их в течение 3–4 минут. Убираем кастрюлю с огня. Тщательно промываем кабачок под проточной водой. Удаляем плодоножку. Нарезаем овощ небольшим кубиком. Всыпаем кабачок в кастрюлю к моркови и луку.Очищаем картофель. Мелко его нарезаем. Добавляем картошку к остальным овощам. Заливаем ингредиенты водой. Жидкость не должна покрывать овощи приблизительно на 1–2 см.Накрываем кастрюлю крышкой. Доводим ее содержимое до кипения. Убавляем огонь до умеренного. Провариваем овощи в течение 15 минут.Хорошенько промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок и зелень к овощам в кастрюлю.Всыпаем соль, черный молотый перец и мускатный орех. Вливаем подогретые сливки. Пробиваем всё погружным блендером до однородности. Накрываем суп крышкой. Доводим его до кипения. Провариваем еще 2 минуты и выключаем огонь. Готово!

Разлейте кабачковый суп по тарелкам и подайте его, присыпав свежей рубленой петрушкой или мелко нарезанным зеленым луком. Также можете приготовить чесночные сухарики на сковороде или в духовке и презентовать их с блюдом. Они идеально дополнят вкус этого сливочного супа.