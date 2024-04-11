Торт «Львов» с белковым кремом

Нежные коржи, много арахиса и невесомый крем… Ну разве не идеальное сочетание? Если вам по душе такая комбинация, советуем приготовить необыкновенный торт «Львов», от которого ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.
Чтобы испечь коржи для такого лакомства, вам понадобится форма размером 24 на 25 см. В ней вы сможете приготовить 3 бисквита необходимой высоты, которые послужат идеальной основой для этого десерта.
Как правильно приготовить великолепный торт «Львов»
Для пропитки коржей необходимо сделать белково заварной крем. Он сможет придать легкость и воздушность торту. Чтобы его приготовить, нужно взбить миксером яичные белки с сахаром на водяной бане. У вас должна получится довольна густая однородная масса.
Ингредиенты
Яйцо7 шт. Сахар600 г Сливочное масло150 г Сметана150 г Пшеничная мука340 г Разрыхлитель2 ч. л. Арахис300 г Ванильный сахар15 г Лимонный сок1 ст. л. Соль1 щеп.
Приготовление
- Готовим тесто. Берем яйца. Отделяем желтки от белков. К яичным желткам всыпаем 300 г сахара. Хорошенько их взбиваем, используя миксер.Добавляем к яичной смеси размягченное сливочное масло и жирную сметану. Тщательно перемешиваем.Просеиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Постепенно их вводим в яично-масляную смесь. Перемешиваем всё до однородности.
Измельчаем арахис. Поджариваем его слегка на сковороде. Добавляем орехи в тесто. Снова тщательно его перемешиваем. Разделяем тесто на 3 части.Форму для выпекания застилаем пергаментом. Выливаем в нее первую часть теста. Отправляем форму в разогретую до 190 градусов духовку до готовности бисквита.Остужаем полученный корж. Затем таким же способом выпекаем еще 2 бисквита, которые послужат основой для торта.Делаем крем. В глубокой миске соединяем яичные белки с солью. Взбиваем их до крепкой пены. Постепенно вводим к ним ванильный сахар и 300 г обычного. Хорошенько всё взбиваем.
Отправляем емкость с белковой массой на водяную баню с кипящей водой. Взбиваем ее в течение 10 минут (пока не появятся стойкие следы от миксера на креме). Убираем смесь с огня.Вливаем в белковый крем лимонный сок. Взбиваем всё снова с помощью миксера еще в течение 2–3 минут до однородного густого крема.Формируем торт. Выкладываем на блюдо первый корж. Смазываем его белковым кремом. Сверху помещаем второй корж. Слегка его прижимаем. Затем выкладываем белковый крем.
Далее помещаем последний бисквит. Также его прижимаем. Смазываем верх и бока десерта оставшимся кремом, равномерно распределяя. Отправляем торт на 5 часов в холодильник.