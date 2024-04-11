Торт «Львов» с белковым кремом

Нежные коржи, много арахиса и невесомый крем… Ну разве не идеальное сочетание? Если вам по душе такая комбинация, советуем приготовить необыкновенный торт «Львов», от которого ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.

Чтобы испечь коржи для такого лакомства, вам понадобится форма размером 24 на 25 см. В ней вы сможете приготовить 3 бисквита необходимой высоты, которые послужат идеальной основой для этого десерта.

Как правильно приготовить великолепный торт «Львов»

Для пропитки коржей необходимо сделать белково заварной крем. Он сможет придать легкость и воздушность торту. Чтобы его приготовить, нужно взбить миксером яичные белки с сахаром на водяной бане. У вас должна получится довольна густая однородная масса.

Ингредиенты

Яйцо7 шт. Сахар600 г Сливочное масло150 г Сметана150 г Пшеничная мука340 г Разрыхлитель2 ч. л. Арахис300 г Ванильный сахар15 г Лимонный сок1 ст. л. Соль1 щеп.

Приготовление