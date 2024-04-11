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Торт «Львов» с белковым кремом

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Торт «Львов» с белковым кремом

Нежные коржи, много арахиса и невесомый крем… Ну разве не идеальное сочетание? Если вам по душе такая комбинация, советуем приготовить необыкновенный торт «Львов», от которого ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.

Чтобы испечь коржи для такого лакомства, вам понадобится форма размером 24 на 25 см. В ней вы сможете приготовить 3 бисквита необходимой высоты, которые послужат идеальной основой для этого десерта.

Как правильно приготовить великолепный торт «Львов»

Для пропитки коржей необходимо сделать белково заварной крем. Он сможет придать легкость и воздушность торту. Чтобы его приготовить, нужно взбить миксером яичные белки с сахаром на водяной бане. У вас должна получится довольна густая однородная масса.

Ингредиенты

Яйцо7 шт. Сахар600 г Сливочное масло150 г Сметана150 г Пшеничная мука340 г Разрыхлитель2 ч. л. Арахис300 г Ванильный сахар15 г Лимонный сок1 ст. л. Соль1 щеп.

Приготовление

    Готовим тесто. Берем яйца. Отделяем желтки от белков. К яичным желткам всыпаем 300 г сахара. Хорошенько их взбиваем, используя миксер.Добавляем к яичной смеси размягченное сливочное масло и жирную сметану. Тщательно перемешиваем.Просеиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Постепенно их вводим в яично-масляную смесь. Перемешиваем всё до однородности.

    Торт «Львов» с белковым кремом

    Измельчаем арахис. Поджариваем его слегка на сковороде. Добавляем орехи в тесто. Снова тщательно его перемешиваем. Разделяем тесто на 3 части.Форму для выпекания застилаем пергаментом. Выливаем в нее первую часть теста. Отправляем форму в разогретую до 190 градусов духовку до готовности бисквита.Остужаем полученный корж. Затем таким же способом выпекаем еще 2 бисквита, которые послужат основой для торта.Делаем крем. В глубокой миске соединяем яичные белки с солью. Взбиваем их до крепкой пены. Постепенно вводим к ним ванильный сахар и 300 г обычного. Хорошенько всё взбиваем.

    Торт «Львов» с белковым кремом

    Отправляем емкость с белковой массой на водяную баню с кипящей водой. Взбиваем ее в течение 10 минут (пока не появятся стойкие следы от миксера на креме). Убираем смесь с огня.Вливаем в белковый крем лимонный сок. Взбиваем всё снова с помощью миксера еще в течение 2–3 минут до однородного густого крема.Формируем торт. Выкладываем на блюдо первый корж. Смазываем его белковым кремом. Сверху помещаем второй корж. Слегка его прижимаем. Затем выкладываем белковый крем.

    Торт «Львов» с белковым кремом

    Далее помещаем последний бисквит. Также его прижимаем. Смазываем верх и бока десерта оставшимся кремом, равномерно распределяя. Отправляем торт на 5 часов в холодильник.

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