ГлавнаяРецептыМагазинная никогда не будет вкуснее – рецепт мясной закуски в фольге Магазинная никогда не будет вкуснее – рецепт мясной закуски в фольге На чтение: 1 минута Ждете в гости друзей или родственников и не знаете, что приготовить на закуску? У нас есть отличный вариант мясной закуски из свинины, которая точно станет звездой застолья. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченная сочная буженина, которая будет готова менее чем через час, станет настоящим открытием для вас и гостей. Домашняя мясная закуска станет украшением стола, а ее аромат – нереален. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или добавить в салат. Выложите буженину на бутерброды, или приготовьте закусочные канапе. Оригинально и вкусно! Рецепт буженины в фольге Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 1,5 килограмма свинины; – 40 граммов дижонской горчицы; – 1 лимон; – 30 граммов оливкового масла; – веточки тимьяна; – сушеные томаты, чеснок, базилик; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Кусок свинины натираем солью и перцем, обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки. Выкладываем на сковороду кружочки лимона, чабрец и сверху выкладываем мясо. Смазываем свинину горчицей и сухими специями. Разогреваем духовку до 175 градусов. Выпекаем буженину в фольге примерно 50 минут. Снимаем фольгу и подаем мясо горячим или охлаждаем и нарезаем ломтиками как холодную закуску. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закусочный рулет с тунцом в лаваше. Поделитесь с друзьями