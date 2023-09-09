Нутрициолог назвала фрукты, которые можно и нельзя есть с кожурой

Нутрициолог Ирина Мансурова поделилась, какие фрукты можно есть с кожурой, а какие нужно обязательно чистить. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на первоисточник.

Мансурова заявила, что от кожицы винограда точно не стоит избавляться — в ней в большом количестве содержатся антиоксиданты и «природный антибиотик» ресвератрол. Полезна и яблочная кожура, в которой присутствуют витамины А, С и нерастворимая клетчатка — все эти элементы полезны для сердца и иммунитета. Кожура цитрусовых, особенно лимонов, — это источник пектина.

А вот экзотические фрукты, в том числе манго, нужно очистить перед употреблением, так как в их кожуре могут присутствовать пестициды и токсин урушиол, который часто становится провокатором аллергии.

Вне зависимости от вашего выбора — чистить или нет — любые фрукты и овощи нужно хорошо промыть под проточной водой.

Мы посвятили статью способам обработки фруктов и овощей от химикатов. Узнайте, как правильно подготовить продукты к употреблению и обезопасить себя.