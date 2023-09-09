Описание приготовления:
К минтаю в сметане с маринованными огурцами прекрасно подойдет любой гарнир из картофеля или овощей. Вместо маринованных огурцов можно взять соленые. Аккуратнее с солью, так как сыр и огурцы достаточно соленые.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 300 Грамм (филе)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сметана 150 Грамм
- Огурец маринованный 1 Штука
- Укроп 1 Пучок
- Чеснок 1 Зубчик
- Сыp 50 Грамм (твердый)
Количество порций 2
Калорийность
96 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай в сметане с маринованными огурцами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в сметане с маринованными огурцами.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.
В миску выложите сметану, огурцы натертые на средней терке, мелко нарезанный укроп и перемешайте.
Сыр натрите на средней терке и добавьте в миску со сметаной, перемешайте.
Нанесите сметанную смесь на всю рыбу ровным слоем.
Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовый минтай достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!