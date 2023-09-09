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Минтай в сметане с маринованными огурцами

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Минтай в сметане с маринованными огурцами

Описание приготовления:

К минтаю в сметане с маринованными огурцами прекрасно подойдет любой гарнир из картофеля или овощей. Вместо маринованных огурцов можно взять соленые. Аккуратнее с солью, так как сыр и огурцы достаточно соленые.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Минтай 300 Грамм (филе)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Сметана 150 Грамм
  • Огурец маринованный 1 Штука
  • Укроп 1 Пучок
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Сыp 50 Грамм (твердый)

Количество порций 2

Калорийность

96 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в сметане с маринованными огурцами»

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в сметане с маринованными огурцами.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Форму для запекания смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

В миску выложите сметану, огурцы натертые на средней терке, мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Сыр натрите на средней терке и добавьте в миску со сметаной, перемешайте.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Нанесите сметанную смесь на всю рыбу ровным слоем.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовый минтай достаньте и сразу подавайте к столу.

Минтай в сметане с маринованными огурцами

Приятного аппетита!

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