Описание приготовления:

К минтаю в сметане с маринованными огурцами прекрасно подойдет любой гарнир из картофеля или овощей. Вместо маринованных огурцов можно взять соленые. Аккуратнее с солью, так как сыр и огурцы достаточно соленые.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 300 Грамм (филе)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сметана 150 Грамм

Огурец маринованный 1 Штука

Укроп 1 Пучок

Чеснок 1 Зубчик

Сыp 50 Грамм (твердый)

Количество порций 2

Калорийность

96 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в сметане с маринованными огурцами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в сметане с маринованными огурцами.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, посолите и поперчите.

В миску выложите сметану, огурцы натертые на средней терке, мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Сыр натрите на средней терке и добавьте в миску со сметаной, перемешайте.

Нанесите сметанную смесь на всю рыбу ровным слоем.

Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время готовый минтай достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!