Портал про города-курорты | Perekop

Три необычных блюда из картофеля до обеда или ужина

На чтение: 3 минуты
Три необычных блюда из картофеля до обеда или ужина

Надоели обыденные блюда и хочется чего-то оригинального и нового? Попробуйте пастуший пирог, картофель гратен или гармошкой. Эти блюда не только ярко смотрятся на столе, но и вкуснейшие.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Достаточно готовить привычный картофель фри и пюре. 24 канал подготовил интересную подборку блюд из картофеля, которая удивит даже гурмана.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Попытайтесь приготовить эти блюда, и вы будете приятно удивлены вкусом и изысканностью.

Картошка гармошка

  • Время: 1 – 2 часа

Ингредиенты:
– картофель;
— сливочное масло.
Для соуса:
– 2 – 3 столовые ложки густой сметаны;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– 1/3 чайной ложки соли;
– укроп
– полчайной ложки молотой паприки.

Приготовление:

  • Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики не дорезая до конца.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Выложите картофель на противень. На каждую положите немного сливочного масла и накройте все пищевой фольгой. Запекаем 30 – 40 минут при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще 30 минут до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.
  • Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.
  • Подаем готовый картофель смазанный соусом или соус отдельно.

Картофельный гратен

  • Время: 65 минут

Ингредиенты:
– 5 – 7 картофелин;
– средняя луковица;
– 2 – 3 зубчика;
– 40 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки муки;
– 400 граммов молока;
– 200 граммов сливок;
– соль;
– черный молотый перец;
– чабрец;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладываем слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.
  • Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.

Картофельный гратен / Фото Taste of home

  • Добавляем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
  • Медленно вливаем молоко, все хорошо вымешивая. Добавляем специи: соль, перец, тимьян.
  • Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.
  • Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.

Пастуший пирог

  • Время: 1 час

Ингредиенты:
– 400 граммов мясного фарша;
– 500 граммов картофельного пюре;
– 200 граммов консервированного зеленого горошка или свежемороженого;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 средние моркови;
– 1 репчатый лук;
– 1 сырой яичный желток;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка масла;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
  • Добавьте фарш и продолжайте обжаривать еще 10 минут. Добавьте томатную пасту, разбавленную одним стаканом воды.
  • Нарежьте очищенную морковь произвольными кусочками и тушите вместе с мясом еще несколько минут. Добавьте специи и перемешайте. Снимите с плиты и отдохните под крышкой 1 – 2 минуты.

Пирог пастуший / Фото Taste

  • В готовое картофельное пюре добавьте мягкое сливочное масло и сырой желток. Тщательно все перемешайте.
  • Смешайте зеленый горошек с мясным фаршем и овощами, выложите на дно формы и разровняйте. Поверх добавьте картофельное пюре. Смажьте поверхность пирога мягким сливочным маслом. Посыпьте натертым сыром.
  • Отправьте пирог овцевода в духовку при 180 градусах на 35 минут запекаться.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты с картофелем? Попытайтесь также приготовить бендерики с мясом.

Что будем искать? Например,Человек