Об этом знают только избранные: как и с чем правильно есть модную арахисовую пасту

Арахисовая паста – это не только вкусное лакомство, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Однако людям, которые имеют аллергию на орехи, стоит быть с ней осторожными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Арахисовая паста давно стала любимицей детей. Однако ее любят не только дети.

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Как и с чем есть арахисовую пасту

Традиционно арахисовую пасту намазывают на хлеб. Однако даже здесь есть место для экспериментов, которые непременно оценят ваши родные.

В частности, хлеб можно поджарить или сделать из него тосты. Также поверх пасты можно положить варенье, желе или даже взбитые сливки.

Самое простое, но не менее вкусное и полезное применение арахисовой пасты – есть ее с фруктами и ягодами. Нарезанные бананы, груши, киви или сливы, обильно смазанные арахисовой пастой, удивят гостей разнообразными оттенками вкуса.

Арахисовая паста не только вкусная, но и полезная / Фото Unsplash

Если арахисовая паста не содержит сахара, то есть ее можно даже с овощами. Они могут быть любыми – вареными, пареными, печеными, жареными или даже сырыми. Паста подарит им нежный вкус и сытность.

Арахисовая паста – настоящее спасение для всех, кто не хочет или не может выпекать торты и пирожные. Достаточно смазать ею нежное печенье, дать настояться 10 – 15 минут, и пирожное будет готово. Также можно сделать этот десерт из нескольких слоев – поочередно выкладывая коржи и арахисовую пасту.

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