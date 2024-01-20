Описание приготовления:
Желейную часть для конфет можно сделать и из апельсинов, мандаринов, помело или красного грейпфрута. Конфеты из белого грейпфрута могут иметь легкую горчинку, но она их не портит, а придает пикантную нотку, главное, чтобы не попала белая часть. В пюре можно добавить мелко тертую цедру лайма или апельсина, это придаст им дополнительную текстуру и аромат.
Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Грейпфрут 500 Грамм
- Желатин 50 Грамм
- Сахар 1 Стакан
- Вода в желатин 50 Миллилитров
- Шоколад 200 Грамм (темный)
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
37 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желейные конфеты в шоколаде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желейных конфет в шоколаде.
Желатин залейте холодной, кипяченой водой и дайте набухнуть в течение 45-60 минут. Или согласно инструкции к вашему виду желатина.
Грейпфрут тщательно вымойте, разрежьте пополам и удалите мякоть. В ней не должно быть белой части и пленок. Пробейте все блендером до однородности.
Выложите пюре в кастрюлю с толстым дном и добавьте в пюре сахар, перемешайте.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь и готовьте до растворения сахара, не доводя до кипения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин, перемешайте до его полного растворения.
Остудите массу до теплого состояния и разлейте по формочкам для конфет. Уберите в холодильник до полного застывания.
Готовые желейные конфеты достаньте из формы.
Шоколад растопите на водяной бане, остудите и окуните каждую желейную часть. Разложите на пленку на расстоянии и дайте полностью застыть шоколаду.
Приятного аппетита!