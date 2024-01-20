Описание приготовления:

Желейную часть для конфет можно сделать и из апельсинов, мандаринов, помело или красного грейпфрута. Конфеты из белого грейпфрута могут иметь легкую горчинку, но она их не портит, а придает пикантную нотку, главное, чтобы не попала белая часть. В пюре можно добавить мелко тертую цедру лайма или апельсина, это придаст им дополнительную текстуру и аромат.

Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Грейпфрут 500 Грамм

Желатин 50 Грамм

Сахар 1 Стакан

Вода в желатин 50 Миллилитров

Шоколад 200 Грамм (темный)

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

37 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желейные конфеты в шоколаде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желейных конфет в шоколаде.

Желатин залейте холодной, кипяченой водой и дайте набухнуть в течение 45-60 минут. Или согласно инструкции к вашему виду желатина.

Грейпфрут тщательно вымойте, разрежьте пополам и удалите мякоть. В ней не должно быть белой части и пленок. Пробейте все блендером до однородности.

Выложите пюре в кастрюлю с толстым дном и добавьте в пюре сахар, перемешайте.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и готовьте до растворения сахара, не доводя до кипения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин, перемешайте до его полного растворения.

Остудите массу до теплого состояния и разлейте по формочкам для конфет. Уберите в холодильник до полного застывания.

Готовые желейные конфеты достаньте из формы.

Шоколад растопите на водяной бане, остудите и окуните каждую желейную часть. Разложите на пленку на расстоянии и дайте полностью застыть шоколаду.

Приятного аппетита!