Описание приготовления:

Готовое слоеное тесто значительно облегчает процесс приготовления. Начинку приготовим из крабовых палочек, плавленого сыра, яйца и майонеза — получится очень нежно и вкусно. Такой вариант закуски можно подавать к столу самостоятельно, также она подойдет в качестве фуршета.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто / Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Слоеное тесто 300 Грамм

Яйца 2 Штуки (отварные)

Крабовые палочки 100 Грамм

Плавленый сыр 80 Грамм

Майонез 40 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

266 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками»

Подготовьте ингредиенты. Яйца отварите вкрутую. Духовку включите и разогрейте, установите температуру 180 градусов.

Слоеное тесто разморозьте. При помощи стакана или бокала вырежьте небольшие по размеру кружочки. Переложите заготовку на противень, выпекайте 20 минут.

Спустя время достаньте противень из духовки, остудите заготовки.

Крабовые палочки нарежьте мелко и переложите в тарелку.

Вареные куриные яйца очистите и натрите на мелкой терке, добавьте к крабовым палочкам. Также натрите на мелкой терке плавленый сыр и добавьте его ко всем ингредиентам.

Добавьте майонез.

Перемешайте все, начинка готова.

Заготовки из теста надрежьте, но не до конца. После наполните все заготовки приготовленной начинкой.

Приятного аппетита!