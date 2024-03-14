Портал про города-курорты | Perekop

Закуска «Ракушки» из слоёного теста с крабовыми палочками

На чтение: 1 минута
Закуска «Ракушки» из слоёного теста с крабовыми палочками

Описание приготовления:

Готовое слоеное тесто значительно облегчает процесс приготовления. Начинку приготовим из крабовых палочек, плавленого сыра, яйца и майонеза — получится очень нежно и вкусно. Такой вариант закуски можно подавать к столу самостоятельно, также она подойдет в качестве фуршета.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто / Крабовые палочки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Слоеное тесто 300 Грамм
  • Яйца 2 Штуки (отварные)
  • Крабовые палочки 100 Грамм
  • Плавленый сыр 80 Грамм
  • Майонез 40 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

266 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками»

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Подготовьте ингредиенты. Яйца отварите вкрутую. Духовку включите и разогрейте, установите температуру 180 градусов.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Слоеное тесто разморозьте. При помощи стакана или бокала вырежьте небольшие по размеру кружочки. Переложите заготовку на противень, выпекайте 20 минут.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Спустя время достаньте противень из духовки, остудите заготовки.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Крабовые палочки нарежьте мелко и переложите в тарелку.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Вареные куриные яйца очистите и натрите на мелкой терке, добавьте к крабовым палочкам. Также натрите на мелкой терке плавленый сыр и добавьте его ко всем ингредиентам.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Добавьте майонез.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Перемешайте все, начинка готова.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Заготовки из теста надрежьте, но не до конца. После наполните все заготовки приготовленной начинкой.

Закуска "Ракушки" из слоёного теста с крабовыми палочками

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек