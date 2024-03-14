ГлавнаяРецептыОбязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса На чтение: 1 минута Весна – пора полезных салатов. Попробуйте приготовить этот с хрустящей молодой капустой и огурцами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей. Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Салат из молодой капусты и редиса Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 молодая капуста; – 2 томата; – 2 свежих огурца; – зеленый лук, петрушка по вкусу; – 4 редиски; – 4 столовые ложки греческого йогурта; – 1 чайная ложка винного уксуса; – соль по вкусу. Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash Приготовление: Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук. Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями