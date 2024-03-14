Портал про города-курорты | Perekop

Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса

На чтение: 1 минута
Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса

Весна – пора полезных салатов. Попробуйте приготовить этот с хрустящей молодой капустой и огурцами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей.

Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Салат из молодой капусты и редиса

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 молодая капуста;
– 2 томата;
– 2 свежих огурца;
– зеленый лук, петрушка по вкусу;
– 4 редиски;
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.

Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса

Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук.
  2. Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой.
  3. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
  4. Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение».

Что будем искать? Например,Человек