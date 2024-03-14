Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса

Весна – пора полезных салатов. Попробуйте приготовить этот с хрустящей молодой капустой и огурцами.

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Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей.

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Салат из молодой капусты и редиса

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 молодая капуста;

– 2 томата;

– 2 свежих огурца;

– зеленый лук, петрушка по вкусу;

– 4 редиски;

– 4 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 чайная ложка винного уксуса;

– соль по вкусу.

Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash

Приготовление:

Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук. Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.

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