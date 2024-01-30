Описание приготовления:
Подавать к столу жареные луковые кольца можно с томатным или чесночным соусом. Такие кольца хорошо подойдут в качестве закуски, также их можно добавить в салаты или в качестве гарнира к мясным блюдам, птице. Просто, быстро и вкусно! Такой рецепт должен быть всегда в копилочке!
Основной ингредиент: Овощи / Лук Блюдо: Закуски / Блюда в панировке
Состав / Ингредиенты:
- Лук репчатый 3 Штуки
- Мука пшеничная 5 Ст. ложек
- Сухари панировочные 150 Грамм
- Куриные яйца 1 Штука
- Вода 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Масло растительное 200 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
331 ккал
Калорийность
4 г
Белки
24 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Обжаренные луковые кольца»
Подготовьте ингредиенты.
Очистите репчатый лук и сполосните, после просушите. Нарежьте лук кольцами, после чего разберите его на отдельные колечки.
В глубокую миску всыпьте пшеничную муку, добавьте соль и перец, перемешайте. Теперь притрусите пшеничной мукой все луковые заготовки.
В отдельной миске соедините куриное яйцо и две ложки воды, взболтайте немного и переложите сюда кольца лука.
Завершающий этап — переложите луковые кольца в миску с панировочными сухарями. Параллельно поставьте на огонь небольшую кастрюлю с растительным маслом, хорошо подогрейте масло.
Выкладывайте луковые кольца в масло постепенно, жарьте их во фритюре буквально 1,5 минуты. Когда луковые кольца станут золотистого румяного цвета, доставайте аккуратно из масла, при помощи шумовки.
Жареные луковые кольца готовы к подаче.
Приятного аппетита!