Описание приготовления:

Подавать к столу жареные луковые кольца можно с томатным или чесночным соусом. Такие кольца хорошо подойдут в качестве закуски, также их можно добавить в салаты или в качестве гарнира к мясным блюдам, птице. Просто, быстро и вкусно! Такой рецепт должен быть всегда в копилочке!

Основной ингредиент: Овощи / Лук Блюдо: Закуски / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

Лук репчатый 3 Штуки

Мука пшеничная 5 Ст. ложек

Сухари панировочные 150 Грамм

Куриные яйца 1 Штука

Вода 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Масло растительное 200 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

331 ккал

Калорийность

4 г

Белки

24 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Обжаренные луковые кольца»

Подготовьте ингредиенты.

Очистите репчатый лук и сполосните, после просушите. Нарежьте лук кольцами, после чего разберите его на отдельные колечки.

В глубокую миску всыпьте пшеничную муку, добавьте соль и перец, перемешайте. Теперь притрусите пшеничной мукой все луковые заготовки.

В отдельной миске соедините куриное яйцо и две ложки воды, взболтайте немного и переложите сюда кольца лука.

Завершающий этап — переложите луковые кольца в миску с панировочными сухарями. Параллельно поставьте на огонь небольшую кастрюлю с растительным маслом, хорошо подогрейте масло.

Выкладывайте луковые кольца в масло постепенно, жарьте их во фритюре буквально 1,5 минуты. Когда луковые кольца станут золотистого румяного цвета, доставайте аккуратно из масла, при помощи шумовки.

Жареные луковые кольца готовы к подаче.

Приятного аппетита!