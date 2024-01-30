Блины на Масленицу 2024

Блины на Масленицу – это классика русской кухни, без которой не проходит ни одно крупное торжество. Ажурные и тонкие блинчики нравятся всем без исключения, и если вы еще не умеете их готовить, то наши подробные рецепты помогут вам с решением этой проблемы. За основу можно брать различные молочные продукты: молоко, сыворотку или простоквашу. Однако если у вас непереносимость лактозы, то пожарить аппетитные блины можно и на обычной воде, главное – соблюсти пропорции и технологию. А подавать к столу стопку из блинов можно как с ягодным вареньем, так и с красной икрой.

Тонкие блины на молоке с дырочками на Масленицу 2024

Тонкие блины на молоке с дырочками – это прекрасная идея для сытного и полноценного завтрака, который придется по вкусу всем членам вашей семьи. В рецепте используются только те продукты, которые всегда есть под рукой, поэтому бежать в магазин не придется!

Ингредиенты –+4 порц.

Молоко коровье 500 мл. (3.2%)

Яйцо куриное 3 шт.

Мука 200 гр.

Сахар-песок 30 гр.

Соль 1 щепотка

Масло подсолнечное 30 мл.

Шаги 40 мин.

Как испечь вкусные блины на Масленицу? В глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок – взбиваем венчиком до образования пенки. В ту же посуду переливаем молоко (100-120 миллилитров) и просеиваем муку. Компоненты тщательно перемешиваем. Добавляем остатки молока и снова взбиваем тесто венчиками. В последнюю очередь вводим две столовые ложки растительного масла, мешаем и через пару минут наше тесто готово. Разогретую сковородку смазываем небольшим количеством масла и выливаем тесто, обжариваем по 20-30 секунд с каждой стороны. Блины на Масленицу готовы! Сервируем их и подаем к столу в теплом виде с различными добавками. Приятного аппетита!

Тонкие блины с дырочками на кефире

Тонкие блины с дырочками на кефире на Масленицу – это безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится каждый. Благодаря использованию кисломолочного продукта, тесто имеет невероятно нежную текстуру, которая после выпекания в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 80 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром и кефиром, подливаем немного подсолнечного масла.

Шаг 2. Всыпаем муку и расколачиваем массу.

Шаг 3. Тонкой струей вливаем кипяток и при помощи венчика замешиваем гладкое тесто.

Шаг 4. Консистенция получается жидковатой – это норма.

Шаг 5. Сковородку смазываем маслом и выливаем половник теста, распределяем по дну и подрумяниваем.

Шаг 6. Горячие блины укладываем стопкой друг на друга для сохранения тепла и подаем к столу. Приятного аппетита!

Заварные блины на кипятке на Масленицу

Заварные блины на кипятке готовятся без добавления молока или кефира, поэтому подойдут даже тем, у кого непереносимость лактозы или кто не употребляет в пищу молочные продукты. Побалуйте себя тонкими и нежными блинчиками, приготовленными своими руками!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Вода – 330 мл.

Сахар-песок – 1-2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками взбиваем яйца с сахаром и солью, не прекращая работу венчиков, подливаем ½ часть теплой воды.

Шаг 2. Всыпаем необходимое количество пшеничной муки.

Шаг 3. Перебиваем компоненты миксером до глянцевой однородной консистенции.

Шаг 4. Остатки воды доводим до кипения и смешиваем с содой, не спеша вливаем в яичную массу.

Шаг 5. Подливаем растительное масло.

Шаг 6. Для настаивания оставляем тесто на рабочей поверхности примерно на 20 минут.

Шаг 7. Промазываем сковородку маслом перед выпеканием первого блина и хорошенько прогреваем ее. Вливаем тесто, прокручиваем жаропрочную посуду для распределения и обжариваем блинчик с обеих сторон до золотистости.

Шаг 8. Аналогично готовим оставшиеся блины, заваренные на кипятке. Приятного аппетита!

Ажурные блины на сыворотке

Ажурные блины на сыворотке – это прекрасное решение для хозяек, которые самостоятельно готовят творог или сыр, ведь остается достаточно большое количество сыворотки, которую уж очень жалко выливать. Поэтому обратите внимание на этот рецепт и испеките вкусные и ароматные блинчики!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Сыворотка – 1 л.

Мука – 350 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прогреваем сыворотку в сотейнике до тепло-горячего состояния, ½ стакана отливаем и оставляем для гашения соды.

Шаг 2. К жидкости добавляем сахарный песок, соль и муку в несколько заходов.

Шаг 3. Перемешиваем до того момента, пока не останется комков.

Шаг 4. В однородную массу разбиваем яйцо и вливаем масло – мешаем.

Шаг 5. Сыворотку в стакане доводим до кипения и объединяем с содой.

Шаг 6. Выливаем смесь с содой в тесто и интенсивно помешиваем.

Шаг 7. Промазываем тонким слоем масла сковородку, прогреваем и выливаем черпак теста, жарим до образования пузырьков на поверхности.

Шаг 8. Блинчик переворачиваем и обжариваем со второй стороны буквально 30-40 секунд на умеренном пламени.

Шаг 9. Блюдо выкладываем на сервировочную тарелку и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Кружевные блины на кислом молоке на Масленицу

Кружевные блины на кислом молоке – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое прекрасно подходит для подачи к столу во время позднего завтрака или к полднику. Такое блюдо подарит вам долгое чувство насыщения и зарядит энергией на весь день – гарантированно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 450 мл.

Мука – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку.

Шаг 2. Взбиваем яйца с добавлением сахара и соли.

Шаг 3. Вливаем кислое молоко, подсыпаем соду и, перемешав, оставляем на пару минут, чтобы продукты соединились.

Шаг 4. Вводим пшеничную муку и активно работаем венчиком, пока все комки не разойдутся.

Шаг 5. В густую массу наливаем воду и растительное масло, перемешиваем и даем «отдохнуть» 10 минут.

Шаг 6. Выливаем половник теста на горячую сковородку смазанную маслом и жарим блин.

Шаг 7. Через 30 секунд аккуратно переворачиваем.

Шаг 8. Ажурные блины в теплом виде подаем к столу и наслаждаемся их нежным вкусом. Приятного аппетита!

Постные блины на воде

Постные блины на воде можно позволить себе даже при соблюдении поста или же при полном отказе от продуктов животного происхождения, а обычное растительное масло можно заменить кокосовым. Обязательно попробуйте приготовить тонкие и невероятно вкусные блинчики!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Вода – 200 мл.

Кипяток – 200 мл.

Мука – 200 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Крахмал картофельный – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости смешиваем соль, муку, крахмал, сахарный песок, подливаем воду комнатной температуры.

Шаг 2. Перемешиваем компоненты венчиком до однородной и вязкой консистенции.

Шаг 3. Вливаем в массу кипяток (тонкой струей), непрерывно мешая смесь венчиком. Тесто оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут для остывания.

Шаг 4. По истечении времени, добавляем подсолнечное масло и интенсивно перемешиваем.

Шаг 5. Выпекаем блины на горячей чугунной сковороде, промазанной минимальным количеством масла, с двух сторон до красивого светло-коричневого цвета.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Блины на минералке с дырочками

Блины на минералке с дырочками – это невероятно вкусное и ароматное блюдо, идеально подходящее для утоления голода, используя исключительно простые и доступные продукты, которые есть в доме у каждой хозяйки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Минералка сильногазированная – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску переливаем молоко и стакан минералки, вбиваем яйца и подсыпаем сахар и соль.

Шаг 2. Взбиваем компоненты при помощи венчика либо миксера.

Шаг 3. Вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Мешаем до однородности.

Шаг 5. В полученную массу выливаем оставшуюся воду и снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Добавляем растительное масло.

Шаг 7. Ингредиенты перемешиваем, но не взбиваем.

Шаг 8. Нагретую сковороду смазываем маслом и выливаем часть теста, распределяем его по дну и жарим блин с двух сторон до румяности.

Шаг 9. Блинчики укладываем друг на друга и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Тонкие блины на молоке без яиц

Тонкие блины на молоке без яиц – это идеальный рецепт, если вам уж очень захотелось вкусных блинчиков, а яйца закончились. Испечем нежные и ароматные блины, которые прекрасно сочетаются со сладкими добавками, например, с ягодным джемом или фруктовым вареньем.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Молоко – 2 ст.

Мука – 1 ст.

Сахар-песок – 1-2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких продуктов. Обращаем ваше внимание, что молоко должно быть теплым.

Шаг 2. В тарелку с высокими бортами просеиваем муку, смешиваем ее с разрыхлителем, солью и сахарным песком.

Шаг 3. Не спеша вливаем слегка подогретое молоко.

Шаг 4. Вымешиваем однородное и гладкое тесто.

Шаг 5. В последнюю очередь дополняем массу маслом, вмешиваем его и оставляем тесто под полотенцем на 10-15 минут.

Шаг 6. Готовим блины на горячей сковородке с каплей масла на среднем пламени с двух сторон.

Шаг 7. Кушанье подаем к столу в сочетании с чашечкой ароматного чая или кофе. Приятного аппетита!

Тонкие блины на простокваше с дырочками

Тонкие блины на простокваше с дырочками – это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать к столу, как самостоятельное блюдо, так и использовать для фаршировки вашими любимыми начинками, вне зависимости от того, сладкие они либо соленые.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Простокваша – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Вода – 50-100 мл.

Мука – 200 гр.

Соль – 1 щепоть.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В любую емкость разбиваем охлажденные яйца и взбиваем их.

Шаг 2. Подсыпаем сахарный песок и соль.

Шаг 3. Вливаем простоквашу.

Шаг 4. И тщательно перемешиваем компоненты.

Шаг 5. Смешиваем муку с содой и небольшими горстями вводим в основу, каждый раз вымешивая до однородной консистенции.

Шаг 6. Добавляем немного воды, чтобы тесто стало более жидким и хорошо распределялось на сковородке.

Шаг 7. Хорошо разогретую жаропрочную посуду перед выпеканием каждого блинчика промазываем маслом. Жарим блины на среднем огне до золотистости.

Шаг 8. Блюдо сервируем и сразу же дегустируем. Приятного аппетита!

Очень вкусные блины на ряженке

Очень вкусные блины на ряженке приготовить можно быстро и без заморочек. За счет использования ряженки, блинчики получаются эластичными и нежными, соответственно, идеально подходят для того, чтобы завернуть в них начинку. Именно эти блины идеально сочетаются с красной икрой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Ряженка – 500 мл.

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все необходимые продукты.

Шаг 2. В глубокой таре объединяем ряженку и соду, для погашения оставляем на 10 минут.

Шаг 3. Далее добавляем яйцо, сахарный песок и соль – мешаем.

Шаг 4. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем однородное тесто.

Шаг 5. Подливаем немного масла и перемешиваем в последний раз.

Шаг 6. Сковороду нагреваем и промазываем маслом, переливаем половник теста и распределяем его по всей окружности.

Шаг 7. Жарим блин около 30 секунд и переворачиваем для обжарки второй стороны.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!