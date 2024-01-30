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Блины на Масленицу 2024

На чтение: 10 минут
Блины на Масленицу 2024

Блины на Масленицу – это классика русской кухни, без которой не проходит ни одно крупное торжество. Ажурные и тонкие блинчики нравятся всем без исключения, и если вы еще не умеете их готовить, то наши подробные рецепты помогут вам с решением этой проблемы. За основу можно брать различные молочные продукты: молоко, сыворотку или простоквашу. Однако если у вас непереносимость лактозы, то пожарить аппетитные блины можно и на обычной воде, главное – соблюсти пропорции и технологию. А подавать к столу стопку из блинов можно как с ягодным вареньем, так и с красной икрой.

Тонкие блины на молоке с дырочками на Масленицу 2024

Тонкие блины на молоке с дырочками – это прекрасная идея для сытного и полноценного завтрака, который придется по вкусу всем членам вашей семьи. В рецепте используются только те продукты, которые всегда есть под рукой, поэтому бежать в магазин не придется!

Блины на Масленицу 2024

Ингредиенты –+4 порц.

  • Молоко коровье 500 мл. (3.2%)
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Мука 200 гр.
  • Сахар-песок 30 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло подсолнечное 30 мл.

Шаги 40 мин.

  1. Блины на Масленицу 2024

    Как испечь вкусные блины на Масленицу? В глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок – взбиваем венчиком до образования пенки.

  2. Блины на Масленицу 2024

    В ту же посуду переливаем молоко (100-120 миллилитров) и просеиваем муку.

  3. Блины на Масленицу 2024

    Компоненты тщательно перемешиваем.

  4. Блины на Масленицу 2024

    Добавляем остатки молока и снова взбиваем тесто венчиками.

  5. Блины на Масленицу 2024

    В последнюю очередь вводим две столовые ложки растительного масла, мешаем и через пару минут наше тесто готово.

  6. Блины на Масленицу 2024

    Разогретую сковородку смазываем небольшим количеством масла и выливаем тесто, обжариваем по 20-30 секунд с каждой стороны.

  7. Блины на Масленицу 2024

    Блины на Масленицу готовы! Сервируем их и подаем к столу в теплом виде с различными добавками. Приятного аппетита!

Тонкие блины с дырочками на кефире

Тонкие блины с дырочками на кефире на Масленицу – это безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится каждый. Благодаря использованию кисломолочного продукта, тесто имеет невероятно нежную текстуру, которая после выпекания в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 80 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром и кефиром, подливаем немного подсолнечного масла.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Всыпаем муку и расколачиваем массу.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Тонкой струей вливаем кипяток и при помощи венчика замешиваем гладкое тесто.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Консистенция получается жидковатой – это норма.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Сковородку смазываем маслом и выливаем половник теста, распределяем по дну и подрумяниваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Горячие блины укладываем стопкой друг на друга для сохранения тепла и подаем к столу. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Заварные блины на кипятке на Масленицу

Заварные блины на кипятке готовятся без добавления молока или кефира, поэтому подойдут даже тем, у кого непереносимость лактозы или кто не употребляет в пищу молочные продукты. Побалуйте себя тонкими и нежными блинчиками, приготовленными своими руками!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Вода – 330 мл.
  • Сахар-песок – 1-2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками взбиваем яйца с сахаром и солью, не прекращая работу венчиков, подливаем ½ часть теплой воды.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Всыпаем необходимое количество пшеничной муки.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Перебиваем компоненты миксером до глянцевой однородной консистенции.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Остатки воды доводим до кипения и смешиваем с содой, не спеша вливаем в яичную массу.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Подливаем растительное масло.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Для настаивания оставляем тесто на рабочей поверхности примерно на 20 минут.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Промазываем сковородку маслом перед выпеканием первого блина и хорошенько прогреваем ее. Вливаем тесто, прокручиваем жаропрочную посуду для распределения и обжариваем блинчик с обеих сторон до золотистости.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Аналогично готовим оставшиеся блины, заваренные на кипятке. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Ажурные блины на сыворотке

Ажурные блины на сыворотке – это прекрасное решение для хозяек, которые самостоятельно готовят творог или сыр, ведь остается достаточно большое количество сыворотки, которую уж очень жалко выливать. Поэтому обратите внимание на этот рецепт и испеките вкусные и ароматные блинчики!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Сыворотка – 1 л.
  • Мука – 350 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прогреваем сыворотку в сотейнике до тепло-горячего состояния, ½ стакана отливаем и оставляем для гашения соды.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. К жидкости добавляем сахарный песок, соль и муку в несколько заходов.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Перемешиваем до того момента, пока не останется комков.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. В однородную массу разбиваем яйцо и вливаем масло – мешаем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Сыворотку в стакане доводим до кипения и объединяем с содой.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Выливаем смесь с содой в тесто и интенсивно помешиваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Промазываем тонким слоем масла сковородку, прогреваем и выливаем черпак теста, жарим до образования пузырьков на поверхности.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Блинчик переворачиваем и обжариваем со второй стороны буквально 30-40 секунд на умеренном пламени.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 9. Блюдо выкладываем на сервировочную тарелку и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Кружевные блины на кислом молоке на Масленицу

Кружевные блины на кислом молоке – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое прекрасно подходит для подачи к столу во время позднего завтрака или к полднику. Такое блюдо подарит вам долгое чувство насыщения и зарядит энергией на весь день – гарантированно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое – 450 мл.
  • Мука – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Взбиваем яйца с добавлением сахара и соли.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Вливаем кислое молоко, подсыпаем соду и, перемешав, оставляем на пару минут, чтобы продукты соединились.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Вводим пшеничную муку и активно работаем венчиком, пока все комки не разойдутся.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. В густую массу наливаем воду и растительное масло, перемешиваем и даем «отдохнуть» 10 минут.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Выливаем половник теста на горячую сковородку смазанную маслом и жарим блин.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Через 30 секунд аккуратно переворачиваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Ажурные блины в теплом виде подаем к столу и наслаждаемся их нежным вкусом. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Постные блины на воде

Постные блины на воде можно позволить себе даже при соблюдении поста или же при полном отказе от продуктов животного происхождения, а обычное растительное масло можно заменить кокосовым. Обязательно попробуйте приготовить тонкие и невероятно вкусные блинчики!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Вода – 200 мл.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Крахмал картофельный – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости смешиваем соль, муку, крахмал, сахарный песок, подливаем воду комнатной температуры.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Перемешиваем компоненты венчиком до однородной и вязкой консистенции.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Вливаем в массу кипяток (тонкой струей), непрерывно мешая смесь венчиком. Тесто оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут для остывания.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. По истечении времени, добавляем подсолнечное масло и интенсивно перемешиваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Выпекаем блины на горячей чугунной сковороде, промазанной минимальным количеством масла, с двух сторон до красивого светло-коричневого цвета.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Блины на Масленицу 2024

Блины на минералке с дырочками

Блины на минералке с дырочками – это невероятно вкусное и ароматное блюдо, идеально подходящее для утоления голода, используя исключительно простые и доступные продукты, которые есть в доме у каждой хозяйки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Минералка сильногазированная – 2 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску переливаем молоко и стакан минералки, вбиваем яйца и подсыпаем сахар и соль.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Взбиваем компоненты при помощи венчика либо миксера.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Вводим просеянную пшеничную муку.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Мешаем до однородности.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. В полученную массу выливаем оставшуюся воду и снова хорошенько перемешиваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Добавляем растительное масло.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Ингредиенты перемешиваем, но не взбиваем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Нагретую сковороду смазываем маслом и выливаем часть теста, распределяем его по дну и жарим блин с двух сторон до румяности.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 9. Блинчики укладываем друг на друга и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Тонкие блины на молоке без яиц

Тонкие блины на молоке без яиц – это идеальный рецепт, если вам уж очень захотелось вкусных блинчиков, а яйца закончились. Испечем нежные и ароматные блины, которые прекрасно сочетаются со сладкими добавками, например, с ягодным джемом или фруктовым вареньем.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Молоко – 2 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1-2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Разрыхлитель теста – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких продуктов. Обращаем ваше внимание, что молоко должно быть теплым.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. В тарелку с высокими бортами просеиваем муку, смешиваем ее с разрыхлителем, солью и сахарным песком.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Не спеша вливаем слегка подогретое молоко.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Вымешиваем однородное и гладкое тесто.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. В последнюю очередь дополняем массу маслом, вмешиваем его и оставляем тесто под полотенцем на 10-15 минут.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Готовим блины на горячей сковородке с каплей масла на среднем пламени с двух сторон.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Кушанье подаем к столу в сочетании с чашечкой ароматного чая или кофе. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Тонкие блины на простокваше с дырочками

Тонкие блины на простокваше с дырочками – это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать к столу, как самостоятельное блюдо, так и использовать для фаршировки вашими любимыми начинками, вне зависимости от того, сладкие они либо соленые.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Простокваша – 2 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Вода – 50-100 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Соль – 1 щепоть.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В любую емкость разбиваем охлажденные яйца и взбиваем их.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. Подсыпаем сахарный песок и соль.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Вливаем простоквашу.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. И тщательно перемешиваем компоненты.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Смешиваем муку с содой и небольшими горстями вводим в основу, каждый раз вымешивая до однородной консистенции.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Добавляем немного воды, чтобы тесто стало более жидким и хорошо распределялось на сковородке.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Хорошо разогретую жаропрочную посуду перед выпеканием каждого блинчика промазываем маслом. Жарим блины на среднем огне до золотистости.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Блюдо сервируем и сразу же дегустируем. Приятного аппетита!

Блины на Масленицу 2024

Очень вкусные блины на ряженке

Очень вкусные блины на ряженке приготовить можно быстро и без заморочек. За счет использования ряженки, блинчики получаются эластичными и нежными, соответственно, идеально подходят для того, чтобы завернуть в них начинку. Именно эти блины идеально сочетаются с красной икрой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Ряженка – 500 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 150 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все необходимые продукты.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 2. В глубокой таре объединяем ряженку и соду, для погашения оставляем на 10 минут.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 3. Далее добавляем яйцо, сахарный песок и соль – мешаем.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 4. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем однородное тесто.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 5. Подливаем немного масла и перемешиваем в последний раз.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 6. Сковороду нагреваем и промазываем маслом, переливаем половник теста и распределяем его по всей окружности.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 7. Жарим блин около 30 секунд и переворачиваем для обжарки второй стороны.

Блины на Масленицу 2024

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Блины на Масленицу 2024

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