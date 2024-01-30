Блины на Масленицу 2024

Блины на Масленицу – это классика русской кухни, без которой не проходит ни одно крупное торжество. Ажурные и тонкие блинчики нравятся всем без исключения, и если вы еще не умеете их готовить, то наши подробные рецепты помогут вам с решением этой проблемы. За основу можно брать различные молочные продукты: молоко, сыворотку или простоквашу. Однако если у вас непереносимость лактозы, то пожарить аппетитные блины можно и на обычной воде, главное – соблюсти пропорции и технологию. А подавать к столу стопку из блинов можно как с ягодным вареньем, так и с красной икрой.
Тонкие блины на молоке с дырочками на Масленицу 2024
Тонкие блины на молоке с дырочками – это прекрасная идея для сытного и полноценного завтрака, который придется по вкусу всем членам вашей семьи. В рецепте используются только те продукты, которые всегда есть под рукой, поэтому бежать в магазин не придется!
Ингредиенты –+4 порц.
- Молоко коровье 500 мл. (3.2%)
- Яйцо куриное 3 шт.
- Мука 200 гр.
- Сахар-песок 30 гр.
- Соль 1 щепотка
- Масло подсолнечное 30 мл.
Шаги 40 мин.
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Как испечь вкусные блины на Масленицу? В глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок – взбиваем венчиком до образования пенки.
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В ту же посуду переливаем молоко (100-120 миллилитров) и просеиваем муку.
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Компоненты тщательно перемешиваем.
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Добавляем остатки молока и снова взбиваем тесто венчиками.
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В последнюю очередь вводим две столовые ложки растительного масла, мешаем и через пару минут наше тесто готово.
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Разогретую сковородку смазываем небольшим количеством масла и выливаем тесто, обжариваем по 20-30 секунд с каждой стороны.
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Блины на Масленицу готовы! Сервируем их и подаем к столу в теплом виде с различными добавками. Приятного аппетита!
Тонкие блины с дырочками на кефире
Тонкие блины с дырочками на кефире на Масленицу – это безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится каждый. Благодаря использованию кисломолочного продукта, тесто имеет невероятно нежную текстуру, которая после выпекания в буквальном смысле тает во рту.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 ст.
- Вода – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 80 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 30 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром и кефиром, подливаем немного подсолнечного масла.
Шаг 2. Всыпаем муку и расколачиваем массу.
Шаг 3. Тонкой струей вливаем кипяток и при помощи венчика замешиваем гладкое тесто.
Шаг 4. Консистенция получается жидковатой – это норма.
Шаг 5. Сковородку смазываем маслом и выливаем половник теста, распределяем по дну и подрумяниваем.
Шаг 6. Горячие блины укладываем стопкой друг на друга для сохранения тепла и подаем к столу. Приятного аппетита!
Заварные блины на кипятке на Масленицу
Заварные блины на кипятке готовятся без добавления молока или кефира, поэтому подойдут даже тем, у кого непереносимость лактозы или кто не употребляет в пищу молочные продукты. Побалуйте себя тонкими и нежными блинчиками, приготовленными своими руками!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8-10.
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Вода – 330 мл.
- Сахар-песок – 1-2 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками взбиваем яйца с сахаром и солью, не прекращая работу венчиков, подливаем ½ часть теплой воды.
Шаг 2. Всыпаем необходимое количество пшеничной муки.
Шаг 3. Перебиваем компоненты миксером до глянцевой однородной консистенции.
Шаг 4. Остатки воды доводим до кипения и смешиваем с содой, не спеша вливаем в яичную массу.
Шаг 5. Подливаем растительное масло.
Шаг 6. Для настаивания оставляем тесто на рабочей поверхности примерно на 20 минут.
Шаг 7. Промазываем сковородку маслом перед выпеканием первого блина и хорошенько прогреваем ее. Вливаем тесто, прокручиваем жаропрочную посуду для распределения и обжариваем блинчик с обеих сторон до золотистости.
Шаг 8. Аналогично готовим оставшиеся блины, заваренные на кипятке. Приятного аппетита!
Ажурные блины на сыворотке
Ажурные блины на сыворотке – это прекрасное решение для хозяек, которые самостоятельно готовят творог или сыр, ведь остается достаточно большое количество сыворотки, которую уж очень жалко выливать. Поэтому обратите внимание на этот рецепт и испеките вкусные и ароматные блинчики!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Сыворотка – 1 л.
- Мука – 350 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Прогреваем сыворотку в сотейнике до тепло-горячего состояния, ½ стакана отливаем и оставляем для гашения соды.
Шаг 2. К жидкости добавляем сахарный песок, соль и муку в несколько заходов.
Шаг 3. Перемешиваем до того момента, пока не останется комков.
Шаг 4. В однородную массу разбиваем яйцо и вливаем масло – мешаем.
Шаг 5. Сыворотку в стакане доводим до кипения и объединяем с содой.
Шаг 6. Выливаем смесь с содой в тесто и интенсивно помешиваем.
Шаг 7. Промазываем тонким слоем масла сковородку, прогреваем и выливаем черпак теста, жарим до образования пузырьков на поверхности.
Шаг 8. Блинчик переворачиваем и обжариваем со второй стороны буквально 30-40 секунд на умеренном пламени.
Шаг 9. Блюдо выкладываем на сервировочную тарелку и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Кружевные блины на кислом молоке на Масленицу
Кружевные блины на кислом молоке – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое прекрасно подходит для подачи к столу во время позднего завтрака или к полднику. Такое блюдо подарит вам долгое чувство насыщения и зарядит энергией на весь день – гарантированно!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Молоко кислое – 450 мл.
- Мука – 150 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку.
Шаг 2. Взбиваем яйца с добавлением сахара и соли.
Шаг 3. Вливаем кислое молоко, подсыпаем соду и, перемешав, оставляем на пару минут, чтобы продукты соединились.
Шаг 4. Вводим пшеничную муку и активно работаем венчиком, пока все комки не разойдутся.
Шаг 5. В густую массу наливаем воду и растительное масло, перемешиваем и даем «отдохнуть» 10 минут.
Шаг 6. Выливаем половник теста на горячую сковородку смазанную маслом и жарим блин.
Шаг 7. Через 30 секунд аккуратно переворачиваем.
Шаг 8. Ажурные блины в теплом виде подаем к столу и наслаждаемся их нежным вкусом. Приятного аппетита!
Постные блины на воде
Постные блины на воде можно позволить себе даже при соблюдении поста или же при полном отказе от продуктов животного происхождения, а обычное растительное масло можно заменить кокосовым. Обязательно попробуйте приготовить тонкие и невероятно вкусные блинчики!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Вода – 200 мл.
- Кипяток – 200 мл.
- Мука – 200 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Крахмал картофельный – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой емкости смешиваем соль, муку, крахмал, сахарный песок, подливаем воду комнатной температуры.
Шаг 2. Перемешиваем компоненты венчиком до однородной и вязкой консистенции.
Шаг 3. Вливаем в массу кипяток (тонкой струей), непрерывно мешая смесь венчиком. Тесто оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут для остывания.
Шаг 4. По истечении времени, добавляем подсолнечное масло и интенсивно перемешиваем.
Шаг 5. Выпекаем блины на горячей чугунной сковороде, промазанной минимальным количеством масла, с двух сторон до красивого светло-коричневого цвета.
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!
Блины на минералке с дырочками
Блины на минералке с дырочками – это невероятно вкусное и ароматное блюдо, идеально подходящее для утоления голода, используя исключительно простые и доступные продукты, которые есть в доме у каждой хозяйки.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Минералка сильногазированная – 2 ст.
- Мука – 2 ст.
- Молоко – 1 ст.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В миску переливаем молоко и стакан минералки, вбиваем яйца и подсыпаем сахар и соль.
Шаг 2. Взбиваем компоненты при помощи венчика либо миксера.
Шаг 3. Вводим просеянную пшеничную муку.
Шаг 4. Мешаем до однородности.
Шаг 5. В полученную массу выливаем оставшуюся воду и снова хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. Добавляем растительное масло.
Шаг 7. Ингредиенты перемешиваем, но не взбиваем.
Шаг 8. Нагретую сковороду смазываем маслом и выливаем часть теста, распределяем его по дну и жарим блин с двух сторон до румяности.
Шаг 9. Блинчики укладываем друг на друга и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!
Тонкие блины на молоке без яиц
Тонкие блины на молоке без яиц – это идеальный рецепт, если вам уж очень захотелось вкусных блинчиков, а яйца закончились. Испечем нежные и ароматные блины, которые прекрасно сочетаются со сладкими добавками, например, с ягодным джемом или фруктовым вареньем.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Молоко – 2 ст.
- Мука – 1 ст.
- Сахар-песок – 1-2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Разрыхлитель теста – ½ ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких продуктов. Обращаем ваше внимание, что молоко должно быть теплым.
Шаг 2. В тарелку с высокими бортами просеиваем муку, смешиваем ее с разрыхлителем, солью и сахарным песком.
Шаг 3. Не спеша вливаем слегка подогретое молоко.
Шаг 4. Вымешиваем однородное и гладкое тесто.
Шаг 5. В последнюю очередь дополняем массу маслом, вмешиваем его и оставляем тесто под полотенцем на 10-15 минут.
Шаг 6. Готовим блины на горячей сковородке с каплей масла на среднем пламени с двух сторон.
Шаг 7. Кушанье подаем к столу в сочетании с чашечкой ароматного чая или кофе. Приятного аппетита!
Тонкие блины на простокваше с дырочками
Тонкие блины на простокваше с дырочками – это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать к столу, как самостоятельное блюдо, так и использовать для фаршировки вашими любимыми начинками, вне зависимости от того, сладкие они либо соленые.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Простокваша – 2 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Вода – 50-100 мл.
- Мука – 200 гр.
- Соль – 1 щепоть.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В любую емкость разбиваем охлажденные яйца и взбиваем их.
Шаг 2. Подсыпаем сахарный песок и соль.
Шаг 3. Вливаем простоквашу.
Шаг 4. И тщательно перемешиваем компоненты.
Шаг 5. Смешиваем муку с содой и небольшими горстями вводим в основу, каждый раз вымешивая до однородной консистенции.
Шаг 6. Добавляем немного воды, чтобы тесто стало более жидким и хорошо распределялось на сковородке.
Шаг 7. Хорошо разогретую жаропрочную посуду перед выпеканием каждого блинчика промазываем маслом. Жарим блины на среднем огне до золотистости.
Шаг 8. Блюдо сервируем и сразу же дегустируем. Приятного аппетита!
Очень вкусные блины на ряженке
Очень вкусные блины на ряженке приготовить можно быстро и без заморочек. За счет использования ряженки, блинчики получаются эластичными и нежными, соответственно, идеально подходят для того, чтобы завернуть в них начинку. Именно эти блины идеально сочетаются с красной икрой.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Ряженка – 500 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 150 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все необходимые продукты.
Шаг 2. В глубокой таре объединяем ряженку и соду, для погашения оставляем на 10 минут.
Шаг 3. Далее добавляем яйцо, сахарный песок и соль – мешаем.
Шаг 4. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем однородное тесто.
Шаг 5. Подливаем немного масла и перемешиваем в последний раз.
Шаг 6. Сковороду нагреваем и промазываем маслом, переливаем половник теста и распределяем его по всей окружности.
Шаг 7. Жарим блин около 30 секунд и переворачиваем для обжарки второй стороны.
Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!