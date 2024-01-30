Вы будете варить только так: простой рецепт красного борща

У каждой украинской семьи свой рецепт борща. Однако не у каждого он получается по-настоящему красным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попытайтесь воспользоваться этим простым рецептом. Вам точно понравится! Стоит попробовать Закарпатские улитки с мясом: гениальное блюдо, которое станет вашим любимым – давний рецепт Рецепт красного борща Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты для бульона:

– 300 граммов свинины;

– 300 граммов говядины;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 3 литра воды. Для борща:

– 1 лук;

– 1 свекла;

– 1 морковь;

– половина болгарского перца;

– 70 грамм томатной пасты;

– 2 помидора;

– щепотка сахара;

– 3 картофелины;

– 100 граммов капусты;

– 30 граммов зелени;

– 5 зубчиков чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 горошинки душистого перца;

– щепотка черного молотого перца. Приготовление: Окуните мясо в горячую воду и проварите 2 минуты. После этого воду слейте, а мясо промойте. Морковь и лук почистьте, порежьте на произвольные куски и обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Положите в кастрюлю промытое мясо, обжаренные овощи и залейте водой. Доведите до кипения и варите бульон под крышкой на среднем огне в течение 60 – 90 минут. Тем временем приготовьте заправку. Обжарьте лук, порезанный кубиками, на растительном масле до прозрачности. Почистьте свеклу. Порежьте ее тонкой соломкой, отправьте к луку и добавьте щепотку сахара. Обжарьте свеклу с луком в течение 5 минут на умеренном огне. Морковь почистьте, порежьте соломкой и отправьте к свекле. Жарьте все вместе в течение 2 – 3 минут. Сладкий красный перец порежьте соломкой и добавьте к овощам. Обжарьте в течение 1 минуты. Затем отправьте в заправку томатную пасту и все хорошо перемешайте. Добавьте очищенные и измельченные томаты. Тушите заправку под крышкой на умеренном огне в течение 5 – 10 минут. Из готового бульона извлеките морковь и лук. Добавьте соль и специи. Картофель почистьте и порежьте небольшими кубиками. Добавьте картофель в бульон и варите в течение 5 минут. Капусту порежьте тонкой соломкой и отправьте к картофелю. Через 10 минут после картофеля отправьте в кастрюлю заправку из овощей и свеклы. Варите борщ до готовности картофеля в течение 15 – 17 минут. За 5 минут до конца отправьте в кастрюлю измельченную зелень и чеснок. Все хорошо перемешайте, накройте крышкой и снимите с огня. Понравился рецепт? Попытайтесь еще приготовить бабу-шарпанину. Об этом рыбном пироге упоминали еще в «Энеиде».