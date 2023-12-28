Некоторые считают, что начинка из печени (да и к тому же с добавлением риса) всегда получается сухой. Но на самом деле такое наполнение для выпечки может быть даже сочнее, чем мясной фарш. Если вы попробуете приготовить ароматные пирожки с куриной печенью в духовке по нашему рецепту, то убедитесь, что лучше начинки не существует.

Чтобы основной ингредиент был очень нежным и вкусным, следует правильно его подготовить. Обязательно замочите куриную печень в молоке на 30 минут. Благодаря этому наполнение пирожков будет выше всяких похвал.

Как приготовить пирожки с куриной печенью в духовке

Хотите, чтобы выпечка была очень румяной и аппетитной? Для этого обязательно смажьте верх пирожков взбитым куриным яйцом (также можете добавить к нему 1 ст. л. молока). И не забудьте присыпать блюдо семенами кунжута, которые будут как раз кстати.

Ингредиенты

Куриная печень350 г Рис100 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Подсолнечное масло90 г Соль1,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Молоко350 мл Пшеничная мука400 г Сахар1 ст. л. Дрожжи10 г Яйцо1 шт. Кунжут по вкусу

Приготовление

Замесите тесто. В небольшую емкость влейте 200 мл теплого молока. Добавьте сухие дрожжи, 1 ч. л. соли и сахар. Всыпьте 2 ст. л. пшеничной муки. Перемешайте всё. Оставьте смесь на 15 минут при комнатной температуре.К дрожжам влейте 1 ст. л. подсолнечного масла. Хорошенько перемешайте. Постепенно всыпьте в молочную смесь просеянную пшеничную муку. Замешайте однородное тесто.Накройте дрожжевую основу для пирожков пищевой пленкой. Отправьте тесто в теплое место на 60 минут. Приготовьте начинку. Хорошенько промойте куриную печень. Удалите все сгустки крови. Поместите ее в миску. Залейте субпродукт оставшимся молоком. Оставьте его на 30 минут на кухне.Отварите рис в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции указанной на упаковке. Дайте ему остыть.Очистите репчатый лук. Мелко его нарежьте. Очистите морковь. Натрите ее на терке. Слейте с куриной печени молоко. Обсушите ее бумажными полотенцами.Разогрейте сковороду с 60 мл подсолнечного масла. Обжарьте на ней печень в течение 5 минут. Затем добавьте лук с морковью. Посолите всё и поперчите. Перемешайте. Обжаривайте всё до готовности печени. Измельчите куриную печень с овощами при помощи блендера или мясорубки. Добавьте к полученной массе остывший рис и 40 мл воды. Перемешайте всё до однородной кашицы.На припыленной мукой рабочей поверхности обомните тесто. Разделите его приблизительно на 18 одинаковых кусочков, из каждого сформируйте лепешку.На центр заготовок поместите начинку из куриной печени и риса. Скрепите края теста, формируя пирожок. Поместите заготовки на противень. Накройте их полотенцем и оставьте на 20 минут. Затем взбейте яйцо вилкой. Смажьте им пирожки.Посыпьте заготовки кунжутом. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут (до румяности).

Ох, разве может быть что-то лучше свежеиспеченных домашних пирожков? Ответить на такой вопрос очень трудно. Если вы любите вкусную выпечку настолько сильно, как и мы, опробуйте этот рецепт ароматных пирожков с куриной печенью и рисом в самое ближайшее время.