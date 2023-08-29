Очень много нежного крема: рецепт настоящего Парижского торта флан

Flan parisien – это один из старейших французских десертов, который очень просто приготовить.
Если вы любите торты с большим количеством крема, то Flan parisien или flan pâtissier — это тот рецепт, который точно придется вам по душе.
Это типичный рецепт французской выпечки, который готовят с незапамятных времен. Рецепт на самом деле очень прост: ведь Парижский флан – это оболочка из песочного теста (или, иногда, слоеного теста), внутри которой находится начинка из очень мягкого и обволакивающего ванильного крема, который при приготовлении становится отдаленно похожим на пудинг. Простой, но изысканный десерт – это настоящее лакомство. Рецептом поделились на сайте Misya.
Количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 22 см.
Парижский флан
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 125 г муки;
- 60 г сливочного масла;
- 30 мл очень холодной воды;
- 1 щепотка соли.
Для флана:
- 4 яйца;
- 170 г сахара;
- 90 г кукурузного крахмала;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции;
- 1/2 лимона (тертая цедра) по желанию;
- 1 литр молока;
- 1 кусочек сливочного масла.
Сначала приготовьте песочное тесто: сложите все ингредиенты в миску и быстро перемешайте миксером, пока у вас не получится однородное тесто. Затем накройте его прозрачной пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.
Теперь приступайте к приготовлению крема: яйца взбейте с сахаром, затем добавьте кукурузный крахмал и ароматизаторы.
Постепенно добавьте кипящее молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков, затем поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.
В конце приготовления снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий лист, которым вы выстелите смазанную маслом и посыпанную мукой форму.
Обрежьте края и наколите дно зубцами вилки. Вылейте крем в оболочку, разровняйте поверхность и готовьте 30–35 минут при температуре 200°С в разогретой духовке.
После приготовления откройте дверцу духовки и дайте флану постоять 5–10 минут, прежде чем вынимать его из формы.
Парижский флан готов: дайте ему полностью остыть, прежде чем нарезать его и подавать к столу. Лучше пусть он перед этим постоит в холодильнике.
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