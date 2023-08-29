ГлавнаяРецептыРыба в соли, или как правильно запечь дорадо, чтобы удивить гостей Рыба в соли, или как правильно запечь дорадо, чтобы удивить гостей На чтение: 2 минуты Рыбу в соли готовили задолго до высокой кухни и пафосных современных рецептов. Чтобы сохранить нежную структуру белого мяса и используют этот метод и по сей день. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыба запеченная в соли – уникальный и давний рецепт блюда, которое так понравится каждому. Минимум мрака, максимум пользы и вкуса. Читайте также Часть Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана Кстати, не следует беспокоиться, что рыба может быть пересоленной. Она впитает столько соли, сколько ей нужно. Если вы еще не готовили так рыбу, обязательно приготовьте! Рецепт рыбы в соли Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 рыбы дорадо; – 1 килограмм соли; – 50 граммов воды; – 2 белка; – 1 лимон; – несколько веточек розмарина. Приготовление: Обрабатываем рыбу от внутренностей и чешуи, отрезаем плавники. Просушиваем рыбу бумажными полотенцами. Высыпаем соль в глубокую миску, соединяем с белками и перемешиваем. Выкладываем часть массы на противень покрытый пергаментом, сверху рыбу с кусочками лимона и розмарином. Сверху покрываем рыбу снова слоем соли так, чтобы она полностью была в ней. Запекаем при 200 градусах в разогретой духовке 30 минут. Еще 30 минут даем после запекания рыбе остыть. С помощью ложки разбиваем пропеченный слой соли, филируем рыбу и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? А вы знаете, как отличить настоящий чай от подделки – у нас есть несколько советов. Поделитесь с друзьями