Томаты — один из самых популярных овощей для консервации. Их квасят, солят, маринуют, вялят в духовке, делают из них томатный сок и разные соусы, по типу кетчупа или аджики. Безусловным хитом среди хозяек стали помидоры по-еврейски на зиму. Готовят их с болгарским и острым перцем и закрывают под капроновые крышки.

Квашеные помидоры по-еврейски — это рецепт консервации на зиму, которым я пользуюсь уже лет пять! Вся моя семья просто обожает эти остренькие помидоры с перчиком. Ведь они прекрасно сочетаются с мясом и любыми гарнирами. Такая заготовка должна быть в доме всегда.

Квашеные помидоры по-еврейски на зиму

Готовые помидоры выходят необычайно вкусными: в меру солеными, слегка кисловатыми, даже немного газированными. А плоды все до единого остаются целенькими. Из указанного ниже количества продуктов выходит 6 банок по 3 литра. Через месяц-полтора после приготовления можете спокойно угощать своих родных этой чудесной закруткой.

Ингредиенты

Помидор9 кг Болгарский перец6 шт. Перец чили3 шт. Чеснок200 г Вода6,5 л Сахар3 стак. Уксус500 мл Соль200 г Аспирин18 шт.

Приготовление

Сначала тщательно промойте овощи. Чеснок очистите от шелухи. Из перцев удалите семена и перекрутите на мясорубке вместе с чесноком. Оставьте 1–2 болгарских перца, чтобы просто порезать в банки. Переложите всё в большую кастрюлю, добавьте воду, всыпьте сахар и соль. Влейте уксус и тщательно перемешайте. В чистые вымытые банки сложите помидоры. В каждую банку положите по 3 таблетки аспирина и всуньте дольки перца. По желанию можете добавить листья смородины и ветки укропа. Залейте остывшим маринадом из перцев и чеснока, закройте всё капроновыми крышками и поставьте в погреб (холодильник).

Важно: помидоры для засолки лучше выбирать твердые. Следите, чтобы плоды не были мятыми или с повреждениями. Хорошо подойдут помидоры сорта «Сливка». Можно смело брать томаты как спелые, так и зеленые, это дело вашего вкуса. Также обратите внимание на следующий рецепт — сладкий томатный соус вместо кетчупа.