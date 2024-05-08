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Очень понравится детям: рецепт сосисок в тесте на новый лад (видео)

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Очень понравится детям: рецепт сосисок в тесте на новый лад (видео)

Популярная закуска, нанизанная на шпажки, быстро улетит со стола, поскольку получается очень аппетитной и вкусной.

Сосиски в тесте – такая же вечная классика, как пирожки с капустой или пицца в школьной столовой, и их вкус знает практически каждый. Рецептов приготовления этого сытного и популярного перекуса существует огромное количество. Одним из них поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр, которая рекомендует приготовить сосиски в тесте на новый лад. По ее словам, от них без ума дети, а готовится оно очень просто и быстро.

Сосиски в тесте на новый лад

Ингредиенты:

  • молоко – 0,5 стакана;
  • яйцо;
  • сахар – 1 ч. л;
  • соль – 0,5-1 ч. л;
  • мука – 1 стакан;
  • разрыхлитель – 2 ч. л;
  • сосиски;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать молоко, яйцо, сахар, соль, добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Сосиски надеть на шпажки, окунуть в тесто, обжарить в раскаленном растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Выложить готовые сосиски на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Подавать такие сосиски можно с кетчупом, горчицей или любым томатным соусом по вкусу.

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