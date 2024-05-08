Ресторанный уровень: как правильно чистить разделочную доску – секрет шефов
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Разделочная доска нуждается в правильном уходе / Фото Pixabay
На самом деле все очень легко. Помогут всего два простых ингредиента, которые точно есть на вашей кухне и в холодильнике: соль и лимон.
Все, что нужно сделать, это просто насыпать на доску соли и хорошо потереть половинкой лимона. Этот простой лайфхак поможет не только быстро удалить с доски посторонние запахи, но и существенно продлит срок ее эксплуатации и внешний вид.
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