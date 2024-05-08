Ресторанный уровень: как правильно чистить разделочную доску – секрет шефов

Разделочная доска – непременный атрибут каждой кухни. И стоит позаботиться об уходе, чтобы нежелательные запахи других ингредиентов не портили вам блюдо.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Разделочная доска – едва ли не самый первый девайс, который появляется на наших столах, когда мы беремся что-то готовить. На ней мы нарезаем множество продуктов, запах которых доска обязательно впитывает. Вкусно 24 рассказывает секрет известных кулинаров по правильному уходу за этим кулинарным атрибутом.

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Ни для кого не новость, что самого мытья доски мало. Со временем она настолько глубоко впитывает запахи продуктов, что они практически ощущаются в блюде, которое вы готовите. Как предотвратить этот неприятный эффект?