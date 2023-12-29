Очень вкусный и невероятно красивый: салат «Нежность» на Новый Год. Украшение праздничного стола

Традиционно в странах СНГ на Новый год принято готовить салаты. Как правило, это классические рецепты по типу Оливье и Сельди под Шубой. Если спросить обычного прохожего, какой салат будет у него на столе, вероятность 90%, что он даст ответ, связанный с хотя бы одним из перечисленных блюд.

Готовить на праздники классические салаты — это хорошо. Классика проверена временем, поэтому с ней трудно ошибиться. Большинству гостей понятны эти салаты, что дает им фору над другими, менее известными блюдами. Но, все же на столе должно быть что-то помимо классики, для разнообразия.

Расскажем, как приготовить салат “Нежность”.

Ингредиенты для салата “Нежность”:

Лук белый — 1 шт.;

Яблочный уксус — 1 ст.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль — несколько щепоток;

Картофель — 350 г;

Яйца — 6 шт.;

Малосольная форель — 300 г;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление салата “Нежность”:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, вливаем к нему в миску уксус, добавляем соль и сахар, оставляем мариноваться на 10 минут. Отвариваем до готовности картофель и яйца.

Очищенный картофель натираем на крупной терке, яйца разделяем на желтки и белки. Натираем на крупной терке белки, а на мелкой — желтки.

Нарезаем малосольную форель на маленькие квадратики. В кулинарное кольцо выкладываем ½ часть картофельной массы, смазываем сеточкой из майонеза.

На картофельный слой кладем ½ часть лука, на лук выкладываем слой из половины белка. Смазываем белковый слой майонезом, выкладываем ½ часть желтка. Смазываем желток майонезной сеточкой, добавляем рыбу и лук.

На рыбный слой выкладываем остатки картошки, создаем тонкую сеточку из майонеза. Высыпаем белки на картофельный слой, а затем желтки. На слой желтков кладем остатки рыбы. Не забываем слой белка смазать майонезом.

Украсить данный салат можно икринками. Настаиваем салат 1 час в холодильнике под пленкой.