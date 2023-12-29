С ума схожу от блюд из куриных сердечек. Очень нравится их упругость и специфический вкус. Особенно в сочетании со сливочным соусом. Поэтому когда я наткнулась на рецепт сальтисона из куриных субпродуктов, ни на секунду не задумавшись, отправилась в мясной магазин. Уже на следующий день куриный зельц украшал обеденный стол моей семьи.

Зельцем я заменила покупную колбасу в бутербродах. Удивительно, но муж пришел в восторг от такой метаморфозы. Говорит, ел бы мой сальтисон на обед и ужин. Что ж, придется выучить рецепт на память.

Как приготовить куриный зельц из субпродуктов

В моём рецепте указано равное количество куриных сердец и желудочков. Но вы к этим ингредиентам можете добавить, к примеру, печень и филе. Тогда вкус зельца станет более разнообразным, а вид — еще интереснее. Также не ограничивайте себя в использовании специй. Добавляйте те, которые вам по вкусу.

Ингредиенты

Куриное сердце0,5 кг Куриные желудки0,5 кг Морковь1 шт. Лук1 шт. Чеснок5 шт. Желатин30 г Соль по вкусу Черный перец (горошком)6 шт. Лавровый лист2 шт.

Приготовление

Сердечки и желудочки очистите от ненужных элементов. Хорошенько промойте продукты и поместите либо в скороварку, либо в мультиварку. Залейте субпродукты водой и поставьте вариться, периодически снимая пену. После того как вода закипит, добавьте очищенные, но целые овощи: лук, морковь и чеснок. Убавьте огонь и варите всё вместе 1–1,5 часа. За 15 минут до окончания готовки добавьте в емкость соль, перец и лавровый лист. Готовые субпродукты достаньте шумовкой и переложите на тарелку. Дайте им немного остыть, а затем нарежьте соломкой. Бульон процедите через сито. Введите в него желатин: 30 г на 1 л бульона. Размешайте и прогрейте 5–7 минут. Субпродукты выложите в имеющуюся форму, выстеленную пищевой пленкой. У меня это форма для кекса. Залейте их бульоном так, чтобы он едва покрывал мясо. Покройте заготовку пищевой пленкой и уберите в холодильник до полного застывания.

Бюджетная закуска из куриных субпродуктов готова! Подавайте ее к столу прямо из холодильника, нарезав тонкими ломтиками и выложив веером. К зельцу идеально подойдут маринованный хрен или имбирь, а также острая горчица. Как вам рецепт? Оцените его в комментариях от 1 до 10!