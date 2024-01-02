Рецепт: Салат «Мимоза» классический — С консервированным тунцом

Ингредиенты:

картофель — 3 шт;

тунец консервированный — 1 банка;

яйцо куриной вареное — 3 шт;

лук репчатый — 0,5 шт;

морковь — 1 шт;

майонез — 100гр

Способ приготовления: Классический салат Мимоза можно приготовить с любой консервированной рыбой.

Это может быть горбуша, в моём случае это консервированный тунец для салата.

Если отварить заранее куриные яйца и овощи, то готовится буквально за 15-20 минут, нужно только выложить слои и тонким слоем промазать майонезом.

Первый слой — это отварной картофель на крупной тёрке,

Далее выкладываем консервированный тунец, лишнюю жидкость я сливаю, но не полностью, оставляю немного рассола для сочности салата.

Репчатый лук очень мелко режем и выкладываем на рыбу

далее слой майонеза

куриный белок на тёрке, и сверху слой майонеза

далее слой на мелкой тёрке отварная морковь

Сверху морковь смазываем майонезом и украшаем оставшимся желтком.

Просто трём на мелкой тёрке желток и оставляем сверху крошкой.

Себестоимость такого салата на текущий момент получается невысокая, тунец для салата 130 руб, 4 яйца = 50 руб, овощи и майонез недорого, итого чуть более 200 руб. за весь салат на 8 порций.

Классический салат мимоза с тунцом — это быстро и вкусно:) Можно приготовить тематически салат в любой форме.

Можно сложить так, чтобы порционно было слоями, или украсить как рыбку, например я готовила как-то рыбку Немо из мультика, дети любят так украшать.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.