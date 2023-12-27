Одно из вкуснейших блюд на Новогодний стол. Салат с куриной грудкой и ананасами

Трудно найти людей, которые не готовят салаты на Новый год и иные праздники. Как правило, салат позволяет решить сразу несколько проблем при подготовке торжественного стола.

Во-первых, салат является отличной закуской, которая используется для алкоголя и просто как аперитив.

Во-вторых, салаты способны хорошо разнообразить стол. Если сделать цветной красивый салат, он становится настоящим декором праздничного ужина.

По этим причинам нельзя пренебрегать салатами на празднике. Если вы не хотите готовить типичную Сельдь под Шубой, а бюджет ограничен — стоит попробовать приготовить салат с ананасами и куриной грудкой.

Ингредиенты для салата с ананасами и куриной грудкой:

Куриная грудка — 150 г;

Ананасы консервированные — 300 г;

Яйца отварные — 5 шт.;

Кукуруза — 180 г;

Сыр — 150 г;

Майонез.

Приготовление салата с ананасами и куриной грудкой:

Отвариваем в подсоленной воде куриную грудку до готовности, в бульоне оставляем ее остывать. Нарезаем маленьким кубиком ананасы, выкладываем в кулинарное кольцо, смазываем майонезом.

Нарезаем куриную грудку кубиком, кладем на слой из ананасов. Смазываем слой из курицы майонезом. Очищаем яйца и натираем на крупной терке, высыпаем на слой из мяса.

Покрываем яичный слой кукурузой и тщательно смазываем майонезом. Натираем на верхушку салата на крупной терке сыр, распределяем равномерно.

Можно оставить салат на 30 минут в холодильнике пропитаться.

Но, если времени нет, то подавайте блюдо сразу к столу.